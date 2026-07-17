Oбвинувањата на Трамп за мешање во изборите за официјален Пекинг се „чисти измислици“

Кина денеска ги отфрли како „чисти измислици“ изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп, кој во своето последно обраќање до нацијата повторно ги покрена обвинувањата за мешање во претседателските избори во САД во 2020 година.

Трамп синоќа го обвини Пекинг за нелегално добивање на 220 милиони записи од гласачи во САД, вклучувајќи имиња, адреси и други информации што се користат за регистрација за гласање, и за обид за „местење“ на гласачките ливчиња во корист на Џо Бајден.

„Обвинувањата од американската страна не се ништо друго освен чисти измислици и злонамерни клевети за кои одамна е докажано дека се неосновани“, одговори Лин Џијан, портпарол на кинеското Министерство за надворешни работи, на денешната прес-конференција.

„Кина не е заинтересирана за американските избори и никогаш не се мешала во нив“, додаде тој.

„Напротив, меѓународната заедница јасно гледа кој обично се меша во внатрешните работи на другите земји“, продолжи тој.

„Ја повикуваме американската страна да размисли за сопствените постапки, да престане со неоснованите клевети против Кина, да се воздржи од користење на Кина како политичко прашање на своите избори и да направи повеќе за унапредување на односите меѓу Кина и САД“, заклучи портпаролот.

Доналд Трамп редовно тврди дека Џо Бајден ги „украл“ изборите во 2020 година, обвинувања кои никогаш не се докажани.

Покренати се повеќе од 60 тужби, а не е откриена никаква измама што можела да го промени исходот од изборите. Дури и во рамките на администрацијата на Трамп, официјалните лица постојано ги негираат обвинувањата.(МИА)