20.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 20 август 2025
Ким Џонг Ун: Нуклеарниот арсенал на Cеверна Кореја треба да се прошири

Свет

20.08.2025

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ги осуди воените вежби меѓу САД и Јужна Кореја, нарекувајќи ги „непријателски“ активности.

Како што предупреди Ким за време на посетата на разурнувачот Чое Хјон, поради таквите закани со коишто се соочува неговата земја, постои потреба од „радикално“ проширување на нуклеарниот арсенал на Cеверна Кореја.

Воените вежби отсекогаш биле провокативни по природа, но нивната сериозност е дополнително зголемена од нуклеарната компонента, изјави Ким, нагласувајќи дека таквата ситуација бара од Пјонгјанг да направи „проактивни и огромни промени“ во својата воена стратегија.

