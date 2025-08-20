Ким Џонг Ун: Нуклеарниот арсенал на Cеверна Кореја треба да се прошири

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ги осуди воените вежби меѓу САД и Јужна Кореја, нарекувајќи ги „непријателски“ активности.

Како што предупреди Ким за време на посетата на разурнувачот Чое Хјон, поради таквите закани со коишто се соочува неговата земја, постои потреба од „радикално“ проширување на нуклеарниот арсенал на Cеверна Кореја.