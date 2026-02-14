Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар ќе присуствува на првиот состанок на Одборот за мир

Фото: Facebook/גדעון סער | Gideon Saar

Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар ќе присуствува на првиот официјален состанок на Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп на 19 февруари, наведоа израелски претставници.

Американските претставници претходно изјавија дека Трамп ќе објави план за реконструкција на Газа вреден повеќе милијарди долари и ќе ги детализира плановите за стабилизациски сили одобрени од ОН за палестинската енклава на состанокот во Вашингтон.

Се очекува делегации од најмалку 20 земји, вклучувајќи шефови на држави, да присуствуваат на состанокот на Одборот, чие формирање беше одобрено со резолуција на Советот за безбедност на ОН, како дел од планот на Трамп за ставање крај на војната во Газа.