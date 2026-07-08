Иран се закани дека ќе ја блокира Ормуската теснина откако Трамп најави нови напади

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Иран денеска се закани дека целосно ќе ја блокира Ормуската Теснина доколку САД извршат нови напади, со што тензиите ескалираа на највисоко ниво во изминатите неколку недели.

Предупредувањето следуваше по големата ескалација на непријателствата во текот на ноќта, која вклучуваше американски напади врз повеќе од 80 цели во Исламската Република и ирански напади врз воени капацитети поврзани со САД во заливските држави Кувајт и Бахреин.

Иранската државна телевизија на англиски јазик, „Прес ТВ“ (Press TV), повикувајќи се на добро информиран безбедносен извор, јави дека Техеран е подготвен да се бори за да ја задржи контролата врз стратешкиот воден пат, низ кој минува значителен дел од глобалните енергетски резерви. Во извештајот се наведува дека Иран нема да прави разлика меѓу Соединетите Држави и нивните регионални сојузници.

Зборувајќи претходно на самитот на НАТО во Анкара, претседателот Доналд Трамп изгледаше како целосно да се откажува од неодамна договореното примирје со Иран, доведувајќи го во прашање и продолжувањето на преговорите меѓу двете земји, пренесе ДПА.

– Мислам дека е готово – рече тој за примирјето.

„Не сакам повеќе да имам работа со нив, тие се ѓубриња. Знаете ли што се ѓубриња? Е па тие се тоа. Тие се болни луѓе. Предводени се од болни луѓе. Тие се сурови, насилни луѓе. И да имаат нуклеарно оружје, би го искористиле. Што се однесува до мене, завршено е“, рече тој.

Истовремено, Трамп додаде дека американските преговарачи можат да ги продолжат разговорите доколку сакаат.

Тој исто така му се закани на иранското раководство со нов голем воен напад, велејќи дека американските сили „веројатно вечерва повторно ќе ги удрат уште посилно“.

Трамп подоцна изјави дека САД би можеле повторно да ја воведат поморската блокада насочена кон бродовите што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа. Вашингтон вчера веќе ги врати санкциите за продажба на иранска нафта, кои беа укинати со минатомесечниот привремен договор со Техеран.

Трамп рече дека последната ескалација била предизвикана од неодамнешните ирански напади врз три комерцијални бродови во Ормуската Теснина.

Извор: МИА