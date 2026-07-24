 Skip to main content
24.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 24 јули 2026
Неделник

Утре бесплатен панорамски разглед на Скопје

Скопје

24.07.2026

По повод годишнината од катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје во 1963 година,
Град Скопје утре организира бесплатен панорамски разглед на градот.

Како што информираат од Град Скопје, со панорамски автобус и професионален туристички водич од Македонската асоцијација на туристички водичи и придружници, граѓаните ќе имаат можност да го запознаат Скопје какво што било пред земјотресот, да ги откријат приказните за објектите што биле разрушени, како и за местата што го обликувале некогашниот изглед и дух на градот.

– Поаѓањето е од Порта „Македонија“, во 10:00 часот. Заинтересираните граѓани за бесплатниот панорамски разглед ќе можат да се пријавуваат на телефонскиот број: +389 71 250 419. Да се потсетиме на минатото, да ја чуваме меморијата на Скопје и да ја пренесуваме неговата приказна на идните генерации – посочуваат од Град Скопје.

Поврзани вести

Патувања  | 20.02.2026
Македонската асоцијација на туристички водичи и придружници организира бесплатен разглед на градот Скопје
Патувања  | 21.02.2025
Бесплатен разглед на Скопје и Битола по повод Светскиот ден на туристички водичи