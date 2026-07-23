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23.07.2026
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Неделник

Кисела Вода објави повик за пријавување штети од силното невреме

Скопје

23.07.2026

Општина Кисела Вода почнува процедура за обесштетување на граѓаните кои претрпеа материјални штети од силното невреме што го погоди подрачјето на Град Скопје на 21 јули годинава.

Како што информираат od lokalnata samouprava, по одржаниот координативен состанок со Градот Скопје, во Општината итно се формирала Комисија за утврдување на фактичката состојба на терен, со што започнува процесот за прием на барања, што е предуслов за обесштетување на граѓаните, а ќе се реализира во соработка со Владата и со Град Скопје.

Образецот за пријавување штета е достапен во Архивата на Општина Кисела Вода, а истиот може да се преземе и електронски од нашата официјална веб-страница, на следниот линк: https://opstinakiselavoda.gov.mk/wp-content/uploads/2026/07/20260723154706635-1.pdf. Пополнетиот образец, заедно со комплетната документација, се доставува во Архивата на Општина Кисела Вода, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот, најдоцна во рок од 30 дена од денот на настанување на штетата, соопштуваат од Општината.

Кон барањето е задолжително да ги приложите и следниве документи:

 – Важечка лична карта или патна исправа (фотокопија);

 – Доказ за сопственост (фотокопија од имотен лист);

 – Фотографии од локацијата по претрпената штета;

 – Записник од МВР за настанатата штета.

Општина Кисела Вода апелира до граѓаните навремено да ги поднесат своите барања. На овој начин, постапката за проценка на штетите ќе може да се спроведе максимално ефикасно и во најкраток можен рок. Сите пристигнати пријави ќе бидат разгледани согласно законските прописи, додаваат од Општината. 

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