Кисела Вода објави повик за пријавување штети од силното невреме

Општина Кисела Вода почнува процедура за обесштетување на граѓаните кои претрпеа материјални штети од силното невреме што го погоди подрачјето на Град Скопје на 21 јули годинава.

Како што информираат od lokalnata samouprava, по одржаниот координативен состанок со Градот Скопје, во Општината итно се формирала Комисија за утврдување на фактичката состојба на терен, со што започнува процесот за прием на барања, што е предуслов за обесштетување на граѓаните, а ќе се реализира во соработка со Владата и со Град Скопје.

Образецот за пријавување штета е достапен во Архивата на Општина Кисела Вода, а истиот може да се преземе и електронски од нашата официјална веб-страница, на следниот линк: https://opstinakiselavoda.gov.mk/wp-content/uploads/2026/07/20260723154706635-1.pdf. Пополнетиот образец, заедно со комплетната документација, се доставува во Архивата на Општина Кисела Вода, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот, најдоцна во рок од 30 дена од денот на настанување на штетата, соопштуваат од Општината.

Кон барањето е задолжително да ги приложите и следниве документи:

– Важечка лична карта или патна исправа (фотокопија);

– Доказ за сопственост (фотокопија од имотен лист);

– Фотографии од локацијата по претрпената штета;

– Записник од МВР за настанатата штета.