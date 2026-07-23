Ѓорѓиевски: Историски чекор кон сериозна обнова на возната флота на ЈСП „Скопје“ и почеток на нова ера во јавниот градски превоз

Facebook / Орце Ѓорѓиевски

Одлична вест за скопјани. Со огромно задоволство ве информирам дека штотуку остварив телефонски разговор со министерот за транспорт, Александар Николоски, кој ме извести дека успешно завршила тендерската постапка и јавното наддавање за набавка на 100 нови еколошки автобуси за градот Скопје, напиша градоначалникот Орце Ѓорѓиевски на својот фејсбук профил.

Тој упати благодарност до претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, како и до министерот Александар Николоски за, како што вели, силната и како никогаш досега запаметена поддршка што ја даваат на Скопје и на скопјани.

Ова е историски чекор кон сериозна обнова на возната флота на ЈСП „Скопје“ и почеток на нова ера во јавниот градски превоз – помодерен, почист, побезбеден и подостоинствен за скопјани. Избрана е компанијата „Икарус“, во соработка со ЕВН Македонија. Од денес започнува десетдневниот рок за жалби, по што следуваат потпишувањето на договорот и почетокот на процесот за испорака на автобусите во Скопје, пишува Ѓорѓиевски.

Скопскиот градоначалник додава дека за само неколку месеци докажале дека кога постојат волја, посветеност и вистинска поддршка – нема невозможни работи.