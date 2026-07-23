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Ѓорѓиевски: Историски чекор кон сериозна обнова на возната флота на ЈСП „Скопје“ и почеток на нова ера во јавниот градски превоз

Скопје

23.07.2026

Facebook / Орце Ѓорѓиевски

Одлична вест за скопјани. Со огромно задоволство ве информирам дека штотуку остварив телефонски разговор со министерот за транспорт, Александар Николоски, кој ме извести дека успешно завршила тендерската постапка и јавното наддавање за набавка на 100 нови еколошки автобуси за градот Скопје, напиша градоначалникот Орце Ѓорѓиевски на својот фејсбук профил. 

Тој упати благодарност до претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, како и до министерот Александар Николоски за, како што вели, силната и како никогаш досега запаметена поддршка што ја даваат на Скопје и на скопјани.

Најповолна понуда за повикот за набавка на 150 електрични автобуси е таа од „IKARUS Electric Zrt“ во заедничка понуда со ЕВН

Ова е историски чекор кон сериозна обнова на возната флота на ЈСП „Скопје“ и почеток на нова ера во јавниот градски превоз – помодерен, почист, побезбеден и подостоинствен за скопјани. Избрана е компанијата „Икарус“, во соработка со ЕВН Македонија. Од денес започнува десетдневниот рок за жалби, по што следуваат потпишувањето на договорот и почетокот на процесот за испорака на автобусите во Скопје, пишува Ѓорѓиевски.

Скопскиот градоначалник додава дека за само неколку месеци докажале дека кога постојат волја, посветеност и вистинска поддршка – нема невозможни работи.

Кога се сака, сѐ се може! Скопје го правиме заедно. По скопски, напиша Ѓорѓиевски на Фејсбук. 

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