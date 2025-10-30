 Skip to main content
30.10.2025
Република Најнови вести
Четврток, 30 октомври 2025
Неделник

Александар Јовановски е нов в.д. директор на ЈП „Комунална Хигиена“ – Скопје

Скопје

30.10.2025

Александар Јовановски е новиот в.д. директор на ЈП „Комунална Хигиена“ – Скопје.

Јовановски на позицијата директор на Комунална хигиена Скопје доаѓа од Град Скопје како инспектор во Секторот за инспекторат, а претходно искуство има и во Секторот за локален економски развој.

Александар има повеќегодишно искуство во приватниот сектор во трговија како раководител на организациска единица, а со работен ангажман во Здружение за заштита и унапредување на животната средина работел на реализација на еколошки и општествено одговорни проекти.

Јовановски има високо образование за менаџмент на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и стекнат меѓународен сертификат за Институционални пристапи за заштита на животната средина.

Со своето образование, професионално искуство и ангажман во јавниот и приватниот сектор, Јовановски ќе придонесе во КХС Скопје за унапредување на стандардите на јавното претпријатие, модернизација на системите за управување со отпад и одржување на чиста, здрава и еколошки одговорна животна средина во градот Скопје, се вели во соопштението.

