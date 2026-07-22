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Неделник

Водата во Валандово да се користи само како техничка вода, поради присуство на арсен

Македонија

22.07.2026

pixabay

Во водата за пиење од градскиот водовод во Валандово е утврдено зголемено ниво на арсен, соопшти денес ЈП „Комунален сервис“ од Валандово. Според информацијата објавена на социјалните медиуми од страна на јавното претпријатие, присуството на арсен во водата за пиење е утврдено во добиените резултати од извршените анализи од Институтот за јавно здравје – Скопје.

– Поради наведеното, се препорачува водата од градскиот водовод во Валандово да не се користи за пиење сѐ до добивање на нови резултати кои ќе ја потврдат нејзина исправност. Водата може да се користи исклучиво како техничка вода. ЈП „Комунален сервис“ – Валандово веќе ги презема сите потребни активности и врши дополнителни анализи и контроли на квалитетот на водата, во соработка со надлежните институции. За сите понатамошни резултати и препораки, јавноста ќе биде навремено известена, се вели во соопштението од валандовското комунално претпријатие.

Оттаму апелираат до граѓаните да се почитуваат дадените препораки до добивање на официјално известување дека водата е безбедна за употреба.

Извор: МИА

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