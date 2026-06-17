„ 5 минути со Чавез“: Стравот од избори на Бихачќа, фотелјите ги чува

Како што стравот лозјето го чува, така и стравот од избори во СДСМ фотелјите ги чува. СДСМ се веројатно единствената опозиција во светот што бега од избори. Но, кога ги знаат анкетите и нормално е да бегаат ,вели авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“ во новата епизода.

Македонската претседателка во Софија однесе три бода на гости и покажа како се бранат македонските интереси. Им зададе лекција на Пендаровски и Заев, а единствен кој ја искритикува е онаа будалетинка Слави Трифонов. Бесценето.

Гледајте ја новата „Чавез“.