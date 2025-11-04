Средба на претседателот Гаши со досегашните претседатели на Собранието

Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Африм Гаши, организира средба на која беа поканети досегашните претседатели на Собранието.

Средбата се одржа на 21 октомври 2025 година и на неа присуствуваа г. Тито Петковски, г. Саво Климовски, г. Никола Поповски и г. Трајко Вељаноски.

На почетокот на средбата претседателот Гаши се заблагодари за присуството, искажа голема почит кон Собранието, според него една од најзначајните институции во државата, кон функцијата претседател на Собранието, кон присутните и другите претседатели на Собранието за нивната работа, посветеноста на функцијата претседател на Собранието и умешноста во справувањето со предизвиците.

Благодарност за средбата беше изразена и од господата Петковски, Климовски, Поповски и Вељаноски кои Собранието, исто така, го сметаат за клучна институција, каде треба да се одвиваат сите политички процеси и дека само така Собранието ќе го добие вистинското место како претставнички орган на граѓаните и орган на законодавната власт.

Претседателот Гаши посочи неколку активности што во изминатиов период се случија и се во тек во Собранието, а се од големо значење како за Собранието така и за државата. Стана збор за Законот за прогласување на Просторот околу Собранието на Република Македонија за безбедносна зона; за Националната развојна стратегија 2024-2044, донесена согласно Законот за Националната развојна стратегија од февруари 2024 година, од претходната власт, а поради своето стратешко значење беше основа во овој мандатен период за формирање на Интерпартиска парламентарна група за следење на нејзиното спроведување;

примената на новиот Деловник, којшто ја зајакнува надзорната функција на Собранието преку дополнителна можност за поставување на пратенички прашања само за пратениците од опозиција и преку интерпелацијата која се разгледува како прва точка од дневниот ред; за Стратегијата за дигитална трансформација на Собранието и за нејзиното значење за работата на Собранието и неговата транспарентност.

На средбата стана збор за трите стратешки цели коишто во стратешките планови на Собранието изминативе неколку години беа присутни: финансиска независност на Собранието, независност на службата и независност на обезбедувањето. Претседателот Гаши потсети дека првите две стратешки цели во Законот за Собранието на Република Македонија успешно се реализирани со неговите измени во 2020 и 2021 година и дека за реализирање остана третата стратешка цел, безбедно Собрание преку независно Собраниско обезбедување. Според него ова претставува најкомплексна стратешка цел затоа што вклучува повеќе аспекти: надлежности и делокруг на Министерство за внатрешни работи, законска рамка, подзаконски акти, статусот на службите и други важни прашања. Независноста на Собранието во однос на финансиите и во однос на Службата досегашните претседатели ја оценија како мошне значајна придобивка на законодавната власт, ги подржаа напорите на Собранието за реализирање на третата стратешка цел независно собраниско обезбедување, укажувајќи на значењето на ваквата независност на Собранието, но и на сложноста на самиот процес. Позитивни мислења беа изнесени и за напорите за унапредувањето на транспарентноста на Собранието и за неговата отвореност, а беше укажано дека не секогаш има достапност до стенографските белешки од седниците на Собранието, што најверојатно се должи на новата веб стрaна на Собранието и новиот систем на е- парламент и мигрирањето на податоците.

Организирањето на вакви средби за размена на искуства и мислења, за разговарање за одделни прашања, средби со советодавен карактер, според претседателот Гаши ќе бидат од големо значење за секој носител на оваа функција, поради што предложи нивно почесто организирање и ги замоли присутните да размислат за основање на неформално тело, како совет или слично, тело каде ќе можат да се разменуваат искуства и мислења без политичко влијание.