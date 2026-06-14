Сиљановска за 2% доверба во правосудството: Преиспитување на потеклото на имотот, филозофијата дека сѐ може да се купи мора да се надмине

Решението за правосудството е во сериозни реформи – истакнува претседателката Гордана Сиљановска-Давкова во мегаинтервјуто на МИА, чиј втор дел ќе биде објавен денеска.

Одговарајќи на прашањето каде е решението за правосудството да стекне доверба, која сега изнесува само два отсто, таа децидно одговара: „Во сериозни реформи“.

Но, таа наведува, мора да се провери кој со какво богатство стапил на функција, а со какво излегол и тоа не се однесува само на правосудството.

– Секој кога ќе стапи не само на определена функција, на определена работа, лесно е да се провери со што влегол, како излегол и дали е тоа можно. Не се чудам јас на огромните пари на некои ликови во светската политика, врзани за вештачки интелигенции и така натаму, ама кога ќе видите профили што од својата работа апсолутно не би можеле да го заработат, да го стекнат богатството, сигурно дека тоа треба да се испита – вели претседателката.

Таа додава дека извештаите на ЕУ ги посочуваат главните проблеми, но не е проблем само во законодавството.

– Се покажува дека тука извештаите на Европската Унија ги нотираат главните проблеми. Не е доволно само да го хармонизирате законодавството – почнат е тој процес, но важно е бидејќи, ако предвидите построги критериуми за изборот на судии и јавни обвинители, тоа сигурно ќе се одрази или има врска со нивниот интегритет и дигнитет во постапувањето – вели Сиљановска-Давкова.

Меѓутоа, таа додава дека ние бевме сведоци оти еден антисистем стана систем или дека она што беше недозволено стана нешто редовно.

– За тоа треба време, меѓутоа тука сум и јас многу строга, имам сè уште забелешки. Мислам дека ако не решиме да раскрстиме со партизацијата и политизацијата при аплицирањето, при изборот на луѓето во судството, во Јавното обвинителство, во Уставниот суд, во Управниот суд, во управните одбори и така натаму, тогаш ќе се вртиме во круг – истакна претседателката.

Таа смета дека сите што се нашле на право место, а се погрешни луѓе, кои не го заслужуваат тоа место, нема да им бидат верни на законите, на Уставот, на владеењето на правото, на етиката и на моралот, туку на оние што ги номинирале и на оние што ги поставиле на овие високи позиции.

– Никому не му дошле умот и знаењето од позицијата на која се нашол, туку од макотрпна работа, учење, полагање, вложување во себе и ценење на сопствениот дигнитет и интегритет. Тоа е она што ни е неопходно бидејќи никој однадвор не може процентот да ви го зголеми или да ви го намали. Перцепцијата кај граѓаните е сè уште таа, значи мора да се исчекори во нејзиното надминување. Како? Со поинакви резултати, со филозофија на санкционирање, со филозофија на одговорност, со филозофија на важење на правдата и за оние на највисоки позиции, а не со нејзино избегнување, со сериозно посегање по преиспитување на потеклото на имот – вели Сиљановска-Давкова.

Според неа, тоа еднаш мора да се направи и смета дека не е невозможно.

– Секој кога ќе стапи не само на определена функција, на определена работа, лесно е да се провери со што влегол, како излегол и дали е тоа можно. Не се чудам јас на огромните пари на некои ликови во светската политика, врзани за вештачки интелигенции и така натаму, ама кога ќе видите профили што од својата работа апсолутно не би можеле да го заработат, да го стекнат богатството, сигурно дека тоа треба да се испита. А понатаму тие цврсто се држат за богатството бидејќи филозофијата им е дека со парите може сè да купат и некако добиваме впечаток дека правдата не ги стигнува сите. Тоа мора да се надмине – истакна претседателката Сиљановска-Давкова во интервјуто за МИА.