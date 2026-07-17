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17.07.2026
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Што се случувало во Света Софија во деновите пред обновувањето на автокефалноста на МПЦ

Македонија

17.07.2026

Од 17. до 19 јули 1967 година, во познатата црква „Света Софија“ во Охрид, Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква го одржал Третиот македонски црковно-народен собор. Годината е симболична – точно два века претходно, во 1767 г., Цариградската патријаршија со поддршка од Отоманска Турција издејствувала укинување на автокефалната Охридска архиепископија.

Митрополитот македонски, г. г. Доситеј, во присуство на насобраните верници, соборјани и бројниот македонски народ, прво отслужил Божествена литургија, па го означил почетокот на работата на Соборот.

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