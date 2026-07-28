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Сега јасно ви е со кого си имаме работа? Бугарски портали роварат низ Македонија

Македонија

28.07.2026

Kако работат Бугарите покажуваат и оние дваесетина портали финансирани од исток со кои се врши пропаганда во Македонија. Главни теми се внесувањето на Бугарите во устав како и тоа дека Македонија ќе биде преземена од Албанците ако не се согласиме на бугарските уцени.

Зад поголем дел од овие портали стои онаа будалетинка Виктор Стојанов на кој му е забранет влез во Македонија па ровари од Бугарија. Сега јасно ви е со кого си имаме работа. Обвинителството и полицијата веќе водат истрага и за чиста околина овие т.н медиуми мора да бидат затворени. Народ со вакви соседи треба да се плаши за својата иднина. Покрај вакви „пријатели“ не ни се потребни непријатели, коментира авторот на ТВ Колумната „ 5 минути со Чавез“ во новата епизода која ќе биде емитувана утре.

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