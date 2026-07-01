СДСМ: Реконструкцијата на Владата козметичка промена, нè очекуваат предвремени избори

Нема резултати – има театар со реконструкција.Ова не е реформа на Владата туку козметичка промена на истата криминална структура, се вели во соопштението од СДСМ, што го пренесуваме интегрално:

Мицкоски го претстави старо-новиот кабинет на тендер коалицијата: Курто и Мурто ги разменија фотелјите

Шефот на организираната криминална група- Христијан Мицкоски го претстави стариот кабинет со нови фотелји.

Нема резултати – има театар со реконструкција.Ова не е реформа на Владата туку козметичка промена на истата криминална структура, се вели во соопштението од СДСМ, што МИА го објавува интегрално.

Некои министри се преместуваат, некои нови имиња доаѓаат на сцена, а клучните луѓе и клучните ресори остануваат исти.

Внатрешни работи, одбрана, финансии, надворешни работи, образование – сè во исти раце.

Само се вртат столчиња за да се создаде впечаток дека нешто се менува.

Ова е тактиката на Мицкоски: кога економијата е во колапс, кога буџетот е празен, кога нема пари ни за пензии, кога европскиот пат е блокиран – тогаш се прави „реконструкција“ за да се одвлече вниманието.

Ниту една сериозна реформа не е направена. Ниту еден крупен проблем што ги мачи граѓаните не е решен. Само се прераспределуваат министерски фотелји меѓу истите луѓе и нивните сателити.

Мицкоски само го префарба истиот криминален систем, за да може уште некое време да го одржува на власт.

Не е ова никаква промена. Ова е признание дека досегашната Влада е неуспешна, но наместо да се признае одговорноста, се прави уште еден круг на театар.

Граѓаните не сакаат старо-нови имиња на старо-нови позиции. Тие сакаат резултати. А резултати нема, ниту ќе има, додека на чело на државата е истата организирана криминална група.

Во секој случај, нè очекуваат предвремени избори. Пари нема, па и оваа претстава ќе трае кратко.