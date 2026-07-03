Рокас: Навистина гледам забрзување на реформите

Ервоамбасадорот Михалис Рокас денеска изјави дека гледа забрзување на реформите во земјава во сите 51 реформски чекор, додека во грејс периодов работат заедно со Владата и од 10 ќе бидат исполнети девет и половина од нив. За Изборниот законик, Рокас смета дека законот во основа е добар и бидејќи се надева дека партиите ќе постигнат консензус.

Ние се фокусирани на 10-те чекори коишто беа во грејс периодот и коишто истекуваа на 30-ти јуни. И овие 10 чекори мора да кажам дека навистина внимателно работевме, непосредно со Владата со цел да ги исполниме овие чекори. Убеден сум дека поголемиот дел од работата е завршен и дека ќе имаме извонредни резултати. Како што знаете, тие ќе бидат доставени во следните 10 дена до Европската комисија на една последна проценка и крајната одлука се носи некаде во септември, но ова е навистина добар успех. Меѓутоа, во исто време ја имавме и таа редовна вежба која што заврши на 30-ти јуни оваа година, и тука започнува тој грејс период од една година. И со тоа имаме добар напредок, но она што е важно е дека во сите 51 чекор има напредок. Јас сум навистина сигурен дека гледам забрзување во реформите, меѓутоа во секој случај треба да ги почекаме последните резултати и проценката на Европската комисија по летниот распуст – рече Рокас, кој денеска беше на промоција на нова воена опрема во касарната Илинден.

За тоа дали 10 реформски чекори ќе бидат исполнети, Рокас вели дека тоа ќе биде проценка и оти работат заедно со Владата „со цел да постигнеме девет, девет и половина“.

Во секој случај убеден сум дека ќе имаме добри резултати, но мора да разберете дека проценката всушност се прави од Европската комисија – рече евроамбасадорот.

За Изборниот законик, рече дека има дискусии со политичките партии кои што се одвиваат во моментов, но оти е потребно да се постигне консензус.