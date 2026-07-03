Што се случува? Само вчера пријавени уште две врснички насилства

Само во текот на вчерашниот ден биле пријавени уште два нови случаи со врсничко насилство и нападнати малолетници.

Прво утрото во СВР Скопје 38-годишна жена пријави дека на 21.06.2026 околу 21:00 часот на подрачјето на Карпош нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од неколку малолетници од кои двајца ги познавал.

Вечерта околу 23:35 часот во СВР Скопје е пријавено дека на подрачјето на Центар малолетничка била физички нападната од две други малолетнички кои ги познавала.

Од МВР велат дека се преземаат мерки за расчистување на случаите.