 Skip to main content
13.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 март 2026
Неделник

Работната група за итни законски измени за посилна заштита на жените жртви на насилство ќе обезбеди поефикасна практична примена на законите

Македонија

13.03.2026

Со цел зајакнување на системската заштита на жените жртви на насилство и подобрување на законската рамка, денеска се одржа првиот состанок на Работната група за следење, анализирање и давање препораки за подобрување на националната легислатива за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, како и за подготовка на предлог итни измени на законодавството.

На работната средба присуствуваа заменик-министерот за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Велковски и министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски.

Состанокот се одржа во Министерството за социјална политика, демографија и млади, согласно заклучокот донесен на Итната седница на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство.

Работната група ќе работи на измени и дополнувања на повеќе закони, меѓу кои:

-Законот за полициски овластувања;

-Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство;

-Законот за социјална заштита;

-Законот за правда на децата;

-Законот за бесплатна правна помош;

-Законот за кривична постапка;

-Законот за парнична постапка и

-Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство.

Членовите на работната група се номинирани претставници од релевантни институции и граѓански организации, меѓу кои: Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за правда, невладиниот сектор, надлежните судови, Јавното обвинителство, претставници од академската заедница и од Собранието. Во работата на групата се вклучени и надворешни соработници од меѓународниот сектор.

На состанокот беше заклучено секоја институција до следната средба да достави конкретни предлози за законски измени, како и измени на подзаконски акти, правилници и протоколи, согласно утврдените потреби. Целта е да се обезбеди поефикасна практична примена на законските решенија и дополнително да се зајакнат механизмите за спречување на насилството и заштита на жртвите од родово базирано и семејно насилство.

Поврзани вести

Македонија  | 13.03.2026
Тошковски: „Тигар“ 45 години симбол на врвна подготвеност и храброст на македонската полиција
Македонија  | 08.03.2026
Тошковски: Особено сум горд на жените во македонската полиција кои секојдневно се во служба за заштита на граѓаните
Македонија  | 06.03.2026
Се бара начин како системот 24/7 да функционира од страна на МВР и сите инволвирани институции
﻿