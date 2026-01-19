Претседателот на Собранието Гаши го честита празникот Водици

Претседателот на Собранието Африм Гаши упати честитка по повод празникот Богојавление – Водици во која истакнува дека овој празник ја носи пораката на духовно прочистување и надеж, потсетувајќи нѐ на значењето на заедништвото и посветеноста во градењето на напредна и праведна држава.

Во име на Собранието на Република Македонија и во мое лично име, Ви упатувам честитки по повод празникот Водици. Овој празник ја носи пораката на духовно прочистување и надеж, потсетувајќи нѐ на значењето на заедништвото и посветеноста во градењето на напредна и праведна држава. На православните верници им посакувам овој ден да донесе внатрешен мир, а во нивните домови да владеат здравјето, благосостојбата и спокојот – наведува Гаши во честитката.