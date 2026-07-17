Претседателката Сиљановска-Давкова: Државата се движи во добра насока

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова оцени дека државата се движи во добра насока и дека во повеќе области е пофункционална отколку пред две години. Според неа, потребно е дополнително да се работи на борбата против корупцијата, криминалот и партизацијата.

Во интервју за телевизија „Канал 5“, Сиљановска-Давкова посочи дека има напредок во одредени процеси, но дека реформите бараат време и не можат да се спроведат веднаш.

Мислам дека се движиме добро. Сигурно е пофункционална од она што беше во многу области бидејќи, ако напредувате со планот за раст, пакетот на закони за судството е донесен, само што треба да се реализира. Има некои проблеми. Доаѓа до промени, но треба да помине време. Тоа не можете со потег на перо со еден закон“, изјави претседателката.

Таа нагласи дека најголеми предизвици и понатаму остануваат корупцијата, криминалот и политизацијата на институциите.

Нашата најголема болка беа и останаа корупцијата и криминалот. Тоа е факт. Партизацијата и политизацијата сè уште се силни. Каде што има партизација и политизација, лесно успева корупција и криминал. Нам ни требаат силни институции и слаби поединци бидејќи институционално треба да се решаваат проблемите“, рече Сиљановска-Давкова.

Таа посочи дека потребно е да се спроведат реформи, да се заштитат најранливите категории граѓани и да се работи на економскиот развој.

Прво, да се заштитат најслабите, бидејќи се соочуваме постојано со криза. Значи, домаќински да се управува, да може да се преживее на некој начин. Второ, сериозно да се зафатиме со битката со корупцијата и криминалот“, изјави претседателката.

Сиљановска-Давкова додаде дека важни се и европските интегративни процеси, економскиот развој, функционалноста на парламентот и носењето квалитетни закони.

Во интервјуто таа упати порака и до парламентарните партии, посочувајќи дека политичките прашања треба да се решаваат преку дијалог во Собранието, а не преку јавни препукувања.