Повторно лоша вест за опозицијата, нема ни оваа година да банкротираме, вели Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски очекува солиден раст на БДП, реализација на капиталните инвестиции и начинот на кој, и покрај предизвиците и надворешните фактори, ја консолидираат македонската економија. Верува дека доаѓа времето кога граѓаните ќе ги почувствуваат резултатите од целата работа.

Вели дека повторно има воени дејства од големи размери во Персискиот Залив и повторен раст на цените на нафтата и нафтените деривати на светските берзи, што, како што нагласува за Владата, претставува предизвик.

Денеска, на владина седница, на вонредна владина седница, ќе ја продолжиме кризната состојба и во рамките на оваа кризна состојба ќе ги намалиме акцизите за безоловните бензини и за дизел-горивата, со што колку-толку ќе влијаеме позитивно за граѓаните, а негативно за цената, бидејќи таа ќе се намали. Очекувам да продолжиме и понатаму да бидеме со убедливо најниска цена на бензините и на дизел-горивата – рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по посетата на општина Велес.

Премиерот нагласи дека голем дел од инвестициите веќе почнува да се реализира и оти следните месеци граѓаните ќе имаат можност да бидат сведоци на сите овие проекти.

Очекувам и во вториот квартал да имаме солиден раст на бруто-домашниот производ имајќи предвид дека во април градежништвото беше над 40 %, трговијата исто така е двоцифрена, имаме раст во туризмот, буквално во сите сегменти. И покрај, би рекол, предизвикувачката состојба, ќе биде тешко, но нема да очајуваме, ќе се бориме. Имаме план, сосема пристојно се полни буџетот, би рекол над нашите очекувања – истака премиерот Мицкоски.

Тој очекува, како што рече, опозицијата да продолжи со креирање невистини и шпекулации.

Требаше да банкротираме 2024, па не банкротиравме, па 2025-та… Еве повторно лоша вест за опозицијата – нема ни оваа година да банкротираме. Платите ќе се зголемуваат во рамките на колективните договори, во рамките на законот и пензиите. Сите обврски ќе се исплаќаат онака како што е предвидено со буџетот – потенцира премиерот.

Задоволен е и од реализацијата на капиталните инвестиции, која, според него, исто така, е согласно планот.

Опозицијата нè убедуваше дека во април мигранти ќе шетаат низ Македонија, еве јули завршува – немаме мигранти, повторно на нивна штета, а за добро на граѓаните. Ќе мора тој фолклор и таа естрада да ја слушаме од опозицијата до следните избори, кога народот повторно ќе ги порази и конечно ова естрадно друштво, кое е лидерство во опозицијата, претпоставувам ќе замине од политичката сцена и ќе дојдат луѓе коишто ќе направат една конструктивна структура која ќе се грижи за националните интереси, ќе работи со Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ на градење на национални ставови – рече премиерот.

Вели дека доаѓа времето кога граѓаните ќе ги почувствуваат резулатите.