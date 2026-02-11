Пешевска: Го повикувам Клубот на пратенички, жените од СДСМ и од сите партии да застанеме заеднички против навредливиот говор кон жените

Фото: Жаклина Пешевска/Фејсбук

Навредата кон жена (без разлика на партиската припадност) е напад врз сите жени во јавниот живот! Како претседателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ и претседателка на собраниската Комисија за еднакви можности на жените и мажите, остро го осудувам говорот со кој пратеничка е наречена „монструм“!, вели Жаклина Пешевска, претседателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ и претседателка на собраниската Комисија за еднакви можности на жените и мажите, во објава на Фејсбук.

Според Пешевска, тоа е деградирачки и понижувачки наратив насочен кон жена затоа што гласно зборува и ја говори вистината.