 Skip to main content
11.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 февруари 2026
Неделник

Пешевска: Го повикувам Клубот на пратенички, жените од СДСМ и од сите партии да застанеме заеднички против навредливиот говор кон жените

Македонија

11.02.2026

Фото: Жаклина Пешевска/Фејсбук

Навредата кон жена (без разлика на партиската припадност) е напад врз сите жени во јавниот живот! Како претседателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ и претседателка на собраниската Комисија за еднакви можности на жените и мажите, остро го осудувам говорот со кој пратеничка е наречена „монструм“!, вели  Жаклина Пешевска, претседателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ и претседателка на собраниската Комисија за еднакви можности на жените и мажите, во објава на Фејсбук. 

Според Пешевска, тоа е деградирачки и понижувачки наратив насочен кон жена затоа што гласно зборува и ја говори вистината.

Остро го осудувам Слободан Трендафилов за навредливиот говор и обидите преку манипулација на работниците да гради личен и политички профит!

Ваквиот говор не ја труе само политичката дебата, туку испраќа опасна порака до сите девојчиња и жени дека јавниот простор е место каде навредата е дозволена.

Тоа не смееме да го нормализираме!

Дафина Стојаноска е пример за силна, гласна и храбра жена која не се повлекува пред притисоци и напади, туку достоинствено ја брани својата позиција.

Го повикувам Клубот на пратенички и сите жени во Собранието, без оглед на политичката боја, да застанеме јасно и заеднички против ваквиот говор.

Денес е нападната една пратеничка, утре метата може да биде било која од нас.

Достоинството на жените во политиката е прашање на вредности и на демократска зрелост!, истакна Пешевска.

Поврзани вести

Македонија  | 12.01.2026
Стојаноска: Граѓаните на Маврово и Ростуше направија вистински избор, ВМРО-ДПМНЕ повторно го порази СДС
Македонија  | 02.11.2025
Пешевска со порака до Ахмети: На пат за Кичево мекици не се во тренд, сега е време за кекс
Македонија  | 07.10.2025
Стојаноска: Бранислав Светозаревиќ е икона на македонштината, на македонските корени, на македонската историја
﻿