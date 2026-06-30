Перински: Мојата цел ќе биде Фондот да биде уште поефикасен, пофункционален и вистински сервис

Две години исполнети со многу работа, предизвици и резултати. Чувствувам искрена благодарност што имав можност да бидам дел од тимот кој работеше за вистински промени преку Министерството за локална самоуправа, вели министерот за локална самоуправа Златко Перински, кој во новиот предлог за реконструкција на Владата го добива одговорното место на директор на Фондот за здравствено осигурување.

Заедно со моите соработници покажавме дека државата може да биде вистински партнер на општините. Поддржавме 1.116 инфраструктурни проекти во вредност од 18,4 милијарди денари, воспоставивме Ресурсен центар за поддршка на општините, започнавме значајни законски реформи, работевме на финансиска стабилизација на општините и создадовме посилни механизми за рамномерен регионален развој. Истовремено, обезбедивме силна искористеност на европските фондови, со десетици проекти кои веќе се реализираат во корист на граѓаните. Најголемата вредност од сето ова не се само бројките, туку поставените темели за посилни општини, подобри јавни услуги и поквалитетен живот за секој граѓанин, порача Перински.

Перински упати искрена благодарност до претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, за довербата, поддршката и можноста да биде дел од реформскиот тим кој секојдневно работи за напредокот на Македонија.