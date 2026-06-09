Нов е-дневник, обуки за наставници и проширување на едносменската настава: Јаневска задоволна од напредокот во образованието

Министерката за образование и наука Весна Јаневска оцени дека во изминатите две години се направени значајни чекори во унапредувањето на образовниот систем, посочувајќи дека едносменската настава останува еден од најважните проекти на Владата.

Одговарајќи на прашање за резултатите од учебната година што завршува утре, Јаневска истакна дека биле надминати повеќе предизвици во образованието, почнувајќи од измените во законската регулатива, наставните планови и програми, па сѐ до обезбедувањето учебници.

Учебниците веќе не се и нема да бидат предизвик во иднина. Работевме и на дообуката на наставниците, која е неопходна за подобрување на образовниот процес, воведовме нов е-дневник кој одговара на барањата на наставниците и ја намаливме администрацијата – изјави министерката.

Таа нагласи дека резултатите од реформите не можат да се почувствуваат веднаш и дека е потребно време за да се видат нивните ефекти.

Говорејќи за едносменската настава, Јаневска посочи дека повеќе од 200 училишта во државата веќе работат по овој модел.

Голем и многу значаен е проектот на едносменската настава. И Владата и локалните самоуправи посветуваат многу внимание на неговата реализација. Над 200 училишта веќе се преминати во едносменска настава и се надевам дека до крајот на мандатот ќе бидат барем двојно повеќе – рече таа.

Според министерката, во одредени општини како Ѓорче Петров и Аеродром, каде што бројот на ученици расте, ќе бидат потребни и дополнителни инвестиции за целосна реализација на овој концепт.