На Клиниката во Козле има 70 деца, 10-ина се на кислородна поддршка, хоспитализирани се и 15 деца со компликации од грип

На Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата во Козле во моментот се хоспитализирани 70 деца, од кои 10-ина се на кислородна поддршка. Хоспитализирани се и 15 деца кај кои е потврден вирус на грип од типот А и имаат компликации, изјави за МИА директорката на Клиниката, проф. д-р Катерина Бошковска.

Таа посочи дека на Клиниката дневно се прегледуваат од 150 до 200 деца. Појасни дека симптомите на грипот почнуваат обично нагло, со зголемена телесна температура, болка во грлото, болка во мускулите и зглобовите, носна секреција и сува кашлица.

Препорака за родителите во овој период, нагласи таа, е да се избегнуваат собири во затворен простор, да се одржува лична хигиена со често миење на рацете, да се прави дезинфекција на површините, во исхраната да има свежо овошје и зеленчук и да се престојува на чист воздух.