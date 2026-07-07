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Клековски: Секој лек што е на позитивната листа мора да се издава на рецепт

Македонија

07.07.2026

Секоја аптека мора да ги има лековите што се на позитивната листа и што се издаваат на рецепт, истакна денеска генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски.

Тој ги повика граѓаните да пријават во Фондот, преку инфо-мејлот или формуларот за информации, доколку некоја аптека одбие да издаде лек на рецепт.

Секој лек што е на позитивната листа мора да се издава на рецепт, додаде Клековски, одговарајќи на новинарско прашање по прес-конференцијата во Владата на која го презентираше новото проширување на позитивната листа со три нови антикоагулантни лекови – еноксапарин, надропарин и ривароксабан.(МИА)

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