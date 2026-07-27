Јаневски: ЕУ за сите ги применува Копенхашките критериуми, за Македонија важи Бугарија

Креирано со помош на AI

Колумнистот Дарко Јаневски во најновата колумна прави осврт на односите меѓу Македонија и Бугарија, актуелната надворешна политика, посетата на индиската претседателка на земјава и состојбите во правосудството, оценувајќи дека главен проблем останува, како што наведува, „омразата кон сè што е македонско и продажбата на сè што е македонско“.

Осврнувајќи се на јавната расправа меѓу министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и неговиот претходник Бујар Османи, Јаневски оценува дека суштината на спорот не е во меѓусебните препукувања, туку во Договорот за добрососедство со Бугарија, двата протоколи и Преговарачката рамка.

Според него, сите овие документи имаат иста суштина – условувањето на македонскиот евроинтеграциски процес со прашања поврзани со историјата и идентитетот.

Авторот смета дека дебатата за внесување на Бугарите во Уставот е само дел од поширокиот проблем и оценува дека европскиот пристап кон Македонија се разликува од критериумите што важат за останатите земји кандидати.

Во колумната се осврнува и на актуелните геополитички случувања, повикувајќи се на ставовите на економистот Џефри Сакс дека денешниот свет има четири глобални сили – САД, Русија, Кина и Индија.

Во тој контекст, Јаневски ја поздравува посетата на претседателката на Индија на Македонија, оценувајќи дека таа претставува значаен дипломатски настан и можност за продлабочување на економската соработка со една од најголемите светски економии.

Тој смета дека Македонија треба да ја отвори својата надворешна политика кон сите глобални центри на моќ и да бара нови економски можности, посочувајќи дека светските економски текови одамна покажуваат колку е значајна улогата на Кина и Индија во глобалната економија.

Во завршниот дел од колумната, Јаневски се осврнува и на случајот со загадувањето на водоснабдителниот систем во Гостивар. Тој бара институциите да обезбедат целосна одговорност за случајот, оценувајќи дека правосудниот систем треба брзо и ефикасно да постапи за да се спречат слични случаи во иднина.