Евркомесарката за проширување Марта Кос во посета на Скопје

Еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска ќе пристигне во Скопје да разговара за патот на земјата кон ЕУ и напорите за реформи, со фокус на спроведувањето на агендата за реформи во рамките на планот за раст за Западен Балкан. До денес земјата доби 142,1 милиони евра во рамките на Инструментот за реформи и раст по напредокот во спроведувањето на клучните реформи.

За време на посетата комесарката Кос ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски. Предвидено е тие да одржат тет-а-тет средба, а потоа ќе се одржи билатерална средба со владини претставници. Кос и Мицкоски предвидено да се одржат заедничка прес-конференција во Владата.

Еврокомесарката за проширување ќе има средба и со и со вицепремиерот и министер за европски прашања, Беким Сали и со претседателот на Собранието, Африм Гаши.

Комесарката Кос ќе посети студентски дом „Стив Наумов“ во Скопје, реновиран со средства од ЕУ. Таа исто така ќе се сретне со младински организации од земјата за да разговараат за можностите што ги нуди поблиската интеграција со ЕУ на младите луѓе, вклучително и преку програми, како што се „Хоризонт Европа“ и „Еразмус+“. Подоцна во текот на денот, комесарката Кос ќе се сретне со претставници на организациите на граѓанското општество и медиумите за да разговара за спроведувањето на клучните реформи поврзани со ЕУ, особено во областа на владеењето на правото – наведуваат од Кабинетот на еврокомесарката Кос.

Во интервју за МИА, што ќе биде објавено во целост денеска, Кос посочува дека Македонија покажа дека може да испорача резултати кога има политичка волја.

– Ова јасно го гледаме во нејзините силни перформанси во рамките на реформската агенда. Ќе дојдам во Скопјe за да ја охрабрам Владата да го стори истото тоа и во преговорите за пристапување. Сега имаме можност која се случува еднаш во генерацијата, да го оствариме проширувањето. Ова доаѓа со јасни избори. Оние што ги исполнуваат своите обврски напредуваат. Ова го гледаме најјасно во Црна Гора и Албанија. Оние што не ги исполнуваат своите обврски, заостануваат. Во моменти на забрзување застојот значи фактичко назадување – вели еврокомесарката Кос на прашањето дали има предвид нова иницијатива за деблокада на македонската евроинтеграција.

Според неа, напредокот во преговорите за пристапување бара клучен елемент: доверба меѓу земјите кандидати и земјите членки.

– Според моето искуство, таквата доверба првенствено се гради врз два елемента: исполнување на обврските и ставот на земјите кандидати кон ЕУ и нејзините земји членки. Ова почнува со добрососедски односи. Кога меѓусебната доверба расте, процесот на пристапување станува побезбеден. Убедена сум дека ова би било случај и за Македонија – нагласува Кос.

Таа притоа укажува дека досега нема случај на давање гаранции на земја кандидат дека нема да се појави друг спор за време на пристапниот процес до ратификацијата на договорот за пристапување од последната од 27-те земји членки.

– Вистината е дека ниедна земја кандидат никогаш не добила гаранција дека нема да се појави друг спор за време на процесот на пристапување сè до моментот кога и последната земја членка ќе го ратификува договорот за пристапување. Ова е начинот на кој функционира проширувањето на ЕУ. Важно е да се прифати оваа реалност – нагласува Кос.

Во коментар на германско-францускиот нон пејпер, кој промовира постепена интеграција на Западен Балкан во ЕУ пред полноправно членство, таа вели процесот на пристапување бара време, но оти во денешниот свет Европската Унија не може да си дозволи да чека предолго. И, вели, задоволна е од тоа што гледа како европските лидери ја водат оваа дебата, со цел да се изнајдат начини, вели, „да ја доближиме ЕУ до идните граѓани многу порано“.

– По летото, Комисијата има намера да предложи нови начини на земјите членки да ги доближат земјите кандидатки до ЕУ пред пристапувањето. Но, има една важна точка. Ова ќе бара напредок во преговорите за пристапување. Ова останува приоритет. Без таков напредок, понатамошната постепена интеграција ќе биде ограничена – посочува еврокомесарката Марта Кос во интервјуто за МИА