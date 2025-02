 Емисијата на Попетрески, Топ тема, „Сорос“ предводен од Фани Каранфиловска, ИРЛ, МЦМС – кој се се офајдил од УСАИД

Агеницијата УСАИД, за која новоизбраниот претседател на САД Донлад Трамп, рече дека е „водена од куп радикални лудаци“, кои тие ги плаќаат, а за која бизнисменот и милијардер Илон Маск, копреседавач на Одделот за владина ефикасност, ја нарече „криминална организација“, била многу дарежлива и во Македонија и тоа, контото го полнела на одредени групации, меѓу кои и таа предводена актуелната потпретседателка на СДСМ Фани Каранфилова Пановска, во својство на извршна директорка на Фондацијата Отворено општество, односно Сорос, фирмата на новинарот Васко Попетревски која стои зад емисијата 360 степени, весникот „Слободен печат“, „Топ тема“ на Телма, новинарот Лирим Дулови, МИН, ИКС, екс министерката за финансии Нина Ангеловска и други.

Според документите кои ги објави „Денешен. мк“, на Каранфилова Пановска, УСАИД и дал 1.191.546,99 долари за проект за граѓанско учество C-1676, кој трабло да се реализира од 1 октомври 2016 до 15 август 2021.

Од оние кои што најмногу се офајдиле од Американците, секако е новинарот Васко Попетревски, кој од УСАИД добил над милион долари.

За “Продукција на телевизиски програми „360 Степени Вју“”, Попетревски добил 1.444.270,00 американски долари, за период од 09 септември 2016 до 08 септември 2019 година.

За проектот “БМАП – Вклучување на граѓаните во новинарска содржина на 360 Степени”, добил 19.883,00 американски долари.

Име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews, Сараево, Босна и Херцеговина, Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО.

Име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот: Васил Попетревски – директор на Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО и краен корисник: Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО.

Помошта на УСАИД Попетревски ја добил за период од 20.12.2018 до 19.06.2019.

За проектот “БМАП – Грант за инвестиции во технологија за 360 Степени”, Попетревски добил уште 8.030,00 американски долари, за преиод од 15.12.2018 и датум на завршување на проектот 30.09.2019.

Потоа, следува уште една помош за Попетревски за “БМАП – Вклучување на граѓаните во новинарска содржина на 360 Степени 2”, странска помош од 19.760,00 американски долари, датум на започнување: 01.11.2019 и датум на завршување: 30.04.2020.

Во 2021 добил уште една помош за “БМАП – Грант за инвестиции во технологија 3”, донација од 13.926,00 американски долари, за период од 01.10.2021 до 31.12.2021.

Попетревски учествува и во голем проект „Граѓаните против корупција“, вреден околу 4,8 милиони долари, поточно 4.798.478,07 американски долари. Проектот почнал на 03.04.2023 година, а треба да заврши на 02.04.2028 година.

Покрај Попетревски, во овој проект се и:

1)Македонски центар за меѓународна соработка

2) Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

3) Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС – Скопје4 Стопанска Комора на Македонија

5) Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА – ИРЛ Скопје

6) Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО Скопје

7) Здружение на граѓани Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје

име на одговорно лице за реализација на проектот: Александар Кржаловски – Директор

краен корисник:

1) Македонски центар за меѓународна соработка

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.751.209,17 американски долари

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 512.102,14 американски долари

Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС – Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 416.407,94 американски долари

4) Стопанска Комора на Македонија

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 499.998,48 американски долари

5) Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА – ИРЛ Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 655.310,00 американски долари

6) Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 501.167,61 американски долари

7) Здружение на граѓани Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје

– износ на доделени средства од Проектот во висина од: 417.291,72 американски долари

Покрај Васил Попетревски, УСАИД му донира пари и на Мирослав Јовановиќ – СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје, и тоа за „Програм за медиска асистенција БАЛКАН (БМАП), Грантови за намалување на ризикот (РРГ)“, донацијата од 99.384,00 американски долари, за период од 01.08.2023 година до 01.08.2024 година. Име на спроведувачот (имплементатор) на проектот: 1) INTERNEWS – Sarajevo, Bosnia and Hercegovina

2) СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ

Име на одговорно лице за реализација на проектот: Мирослав Јовановиќ – Управител на СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ.

Краен корисник: СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ.

Потоа за прокетот “Програм за медиска асистенција БАЛКАН (БМАП)”, добива помош од 24.860,00 американски долари, за период од 15.12.2018 до 30.09.2019. А 4.550,00 добива за уште еден проект за период од 01.10.2021 до 31.01.2022.

УСАИД донира и 813.509,00 американски долари на “Топ тема на ваша страна”, за период од 23.09.2016 до 22.09.2018. Име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот: Телевизија Телма, Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС. Име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот: Атанас Кировски – директор и главен уредник на Телевизија Телма. Краен корисник 1: Телевизија Телма со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 542.248,00 американски долари и краен корисник 2: Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 271.261,00 американски долари.

Над 4 милиони долари, поточно 4.420.000,00 американски долари, УСАИД им долелила на МИМ и ИКС за медиумска писменост „Младите размислуваат”, за период од 05.05.2021 до 04.05.2026.

Име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот: МЕЃУНАРОДЕН БОРД ЗА ИСТРАЖУВАЊА И РАЗМЕНА ИНЦ. САД преку МЕЃУНАРОДЕН БОРД ЗА ИСТРАЖУВАЊА И РАЗМЕНА ИНЦ. САД – Подружница Скопје.

Име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Дејан Докузовски – законски застапник

Краен корисник 1: МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 612.336,00 американски долари

Краен корисник 2: ИНСТИТУТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СТУДИИ со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 659.344,00 американски долари.

Краен корисник 3: Младински образовен форум со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 498.088,00 американски долари.

Екс министерката за финансии Нина Ангеловска за проектот „Градење на подобра македонска заедница за е-трговија“, добила 34.445,00 американски долари, за период од 01.07.2023 до 31.07.2024 година.

Како корисник на средства на УСАИД се јавува и “Поблиску”, “Closer”, вредност на донацијата / странска помош: 19.997,00 американски долари. датум на започнување: 20.12.2018 и датум на завршување: 19.06.2019 донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот: Internews, Сараево, Босна и Херцеговина

КОХА Продуцтион ДОО Скопје, име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Лирим Дулови – Управител на КОХА Продуцтион ДОО Скопје, краен корисник: КОХА Продуцтион ДОО Скопје, со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 19.997,00 американски долари “Поблиску II”, “Closer II”:, вредност на донацијата / странска помош: 19.998,00 американски долари, датум на започнување: 01.10.2019 и датум на завршување: 31.03.2020, донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews – Сараево, Босна и Херцеговина

КОХА Продуцтион доо Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Лирим Дулови – Управител на КОХА Продуцтион доо Скопје

краен корисник: КОХА Продуцтион доо Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 19.998,00 американски долари

Впрочем еве ја дел од листата на корисници на средства од УСАИД:

ЛИСТА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД УСАИД

“Продукција на телевизиски програми „360 Степени Вју“”,

“Production of television programs “360 Degrees View””,

вредност на донацијата / странска помош: 1.444.270,00 американски долари

датум на започнување: 09.09.2016 и датум на завршување: 08.09.2019

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО – Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Васил Попетревски – Директор на друштвото

краен корисник: Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО – Скопје

со износ на доделени средства од: 1.444.270,00 американски долари

“Проект на УСАИД за Модернизација на инспекциските служби”,

“USAID Modernizing the Inspection Authorities Project”,

вредност на донацијата / странска помош: 1.662.460,00 американски долари

датум на започнување: 26.09.2016 и датум на завршување: 25.09.2020

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Центар за развојни политики ИДЕАС ДеПо Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Александар Шахов – Извршен Директор

краен корисник: Центар за развојни политики ИДЕАС ДеПо Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.662.460,00 американски долари

“ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА ПРЕКУ ДИЈАЛОГ И СОРАБОТКА”,

“Business Regulatory Impact and Dialogue for Growth Enhancement – BRIDGE”,

вредност на донацијата / странска помош: 1.902.511,00 американски долари

датум на започнување: 01.10.2016 и датум на завршување: 30.09.2020

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Друштво за трговија и услуги ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал ДООЕЛ

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Љубомир Димовски – Директор

краен корисник 1: Друштво за трговија и услуги ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал ДООЕЛ

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.141.961,00 американски долари

краен корисник 2: Стопанска Комора на Македонија

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 280.650,00 американски долари

краен корисник 3: Стопанска Комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ – Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 236.800,00 американски долари

краен корисник 4: Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 243.100,00 американски долари

“Топ тема на ваша страна”,

“Top Theme on Your Side”,

вредност на донацијата / странска помош: 813.509,00 американски долари

датум на започнување: 23.09.2016 и датум на завршување: 22.09.2018

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Телевизија Телма

Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Атанас Кировски – Директор и главен уредник на Телевизија Телма

краен корисник 1: Телевизија Телма

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 542.248,00 американски долари

краен корисник 2: Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 271.261,00 американски долари

“Проект на УСАИД за граѓанско учество”,

“USAID Macedonia Civic Engagement Project”,

вредност на донацијата / странска помош: 3.439.330,49 американски долари

датум на започнување: 17.08.2016 и датум на завршување: 17.08.2021

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America

ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Ана Дракиќ – Директор на проект – ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

краен корисник: ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 3.439.330,49 американски долари

“Проект на УСАИД за граѓанско учество C-1675“,

“USAID Macedonia Civic Engagement Project C-1675 ”

вредност на донацијата / странска помош: 254.641,76 американски долари

датум на започнување: 01.10.2016 датум на завршување: 15.08.2021

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America

Национален младински совет на Македонија – Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Блажен Малески – Претседател на Национален младински совет на Мaкедонија – Скопје

краен корисник: Национален младински совет на Мaкедонија – Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 254.641,76 американски долари

“Проект на УСАИД за граѓанско учество C-1676“,

“USAID Macedonia Civic Engagement Project C-1676 ”

вредност на донацијата / странска помош: 1.191.546,99 американски долари

датум на започнување: 01.10.2016 датум на завршување: 15.08.2021

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America

Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ)

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Фани Каранфилова Пановска – Извршна директорка на Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ)

краен корисник: Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ)

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.191.546,99 американски долари

“Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)“,

“Youth Ethnic Integration (YEI)”

вредност на донацијата / странска помош: 5.853.000,00 американски долари

датум на започнување: 18.04.2017 датум на завршување: 17.04.2022

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

МЦГО – Македонски центар за граѓанско образование

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Лорета Георгиева – Извршен директор

краен корисник: МЦГО – Македонски центар за граѓанско образование

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 5.853.000,00 американски долари

“Јакнење на Платформа на Граѓански Организации за Борба Против Корупција”,

“Strengthening CSO’s Platform in Fight Against Corruption”,

вредност на донацијата / странска помош: 119.999,40 американски долари

датум на започнување: 15.05.2017 и датум на завршување: 14.05.2020

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America преку ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ – МАКЕДОНИЈА

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Методи Зајков – Генерален секретар на ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ – МАКЕДОНИЈА

краен корисник: ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ – МАКЕДОНИЈА

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 119.999,40 американски долари

“Проект на УСАИД за граѓанско учество C-1674”,

“USAID Macedonia Civic Engagement Project C-1674”,

вредност на донацијата / странска помош: 301.136.32 американски долари

датум на започнување: 01.10.2016 и датум на завршување: 15.08.2021

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America

Асоцијација за демократска иницијатива – АДИ

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Лулзим Хазири – Извршен директор на Асоцијација за демократска иницијатива – АДИ

краен корисник: Асоцијација за демократска иницијатива – АДИ

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 301.136.32 американски долари

“Мои пари, моја одговорност: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија”,

“My money, my responsibility”: Participative budgeting in the municipalities in Macedonia,

вредност на донацијата / странска помош: 119.997,00 американски долари

датум на започнување: 15.05.2017 и датум на завршување: 14.05.2020

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America преку ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

Институт за економско истражување и политики Finance Think

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Благица Петрески – Главен економски и извршен директор во Институт за економско истражување и политики Finance Think

краен корисник: Институт за економско истражување и политики Finance Think

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 119.997,00 американски долари

“Инфо ѕид за дислексија”,

“Info wall for dyslexia”,

вредност на донацијата / странска помош: 14.782,60 американски долари

датум на започнување: 05.06.2017 и датум на завршување: 28.02.2018

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America преку ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Дамјан Николовски – Претседател на Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје

краен корисник: Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 14.782,60 американски долари

“импАКТ”,

“impACT”,

вредност на донацијата / странска помош: 14.606,00 американски долари

датум на започнување: 05.05.2017 и датум на завршување: 30.11.2017

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America преку ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

Здружение за унапредување на демократијата Демокраси Лаб Тетово

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Сефер Селими – Извршен директор на Здружение за унапредување на демократијата Демокраси Лаб Тетово

краен корисник: Здружение за унапредување на демократијата Демокраси Лаб Тетово

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 14.606,00 американски долари

“Младинско учество преку извидништво”,

“Youth Engagement through Scouting”,

вредност на донацијата / странска помош: 14.847,00 американски долари

датум на започнување: 01.06.2017 и датум на завршување: 31.05.2018

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America преку ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

Сојуз на извидници на Македонија

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Владимир Костовски – Проектен координатор во Сојуз на извидници на Македонија

краен корисник: Сојуз на извидници на Македонија

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 14.847,00 американски долари

“БМАП – Вклучување на граѓаните во новинарска содржина на 360 Степени”,

“BMAP – Engaging content grant for 360 Degrees”,

вредност на донацијата / странска помош: 19.883,00 американски долари

датум на започнување: 20.12.2018 и датум на завршување: 19.06.2019

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews, Сараево, Босна и Херцеговина

Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Васил Попетревски – Директор на Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

краен корисник: Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 19.883,00 американски долари

“БМАП – Грант за инвестиции во технологија за 360 Степени”,

“BMAP – Тechnology investment grant for 360 Degrees”,

вредност на донацијата / странска помош: 8.030,00 американски долари

датум на започнување: 15.12.2018 и датум на завршување: 30.09.2019

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews, Сараево, Босна и Херцеговина

Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Васил Попетревски – Директор на Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

краен корисник: Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 8.030,00 американски долари

“Програма за поддршка на изборни активности во Македонија”,

“Macedonia Electoral Support Activity Program”,

вредност на донацијата / странска помош: 1.700.000,00 американски долари

датум на започнување: 19.10.2018 и датум на завршување: 18.10.2021

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

IFES DC International Foundation for Electoral Systems преку

Меѓународна фондација за изборни системи, Вашингтон, САД, Подружница во Република Македонија, Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Јоана Николета Цосма – Тим Лидер – Меѓународна фондација за изборни системи, Вашингтон, САД, Подружница во Република Македонија, Скопје

краен корисник: Меѓународна фондација за изборни системи, Вашингтон, САД, Подружница во Република Македонија, Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.700.000,00 американски долари

“Поблиску”,

“Closer”,

вредност на донацијата / странска помош: 19.997,00 американски долари

датум на започнување: 20.12.2018 и датум на завршување: 19.06.2019

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews, Сараево, Босна и Херцеговина

КОХА Продуцтион ДОО Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Лирим Дулови – Управител на КОХА Продуцтион ДОО Скопје

краен корисник: КОХА Продуцтион ДОО Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 19.997,00 американски долари

“Програм за медиска асистенција БАЛКАН (БМАП)”,

“Balkan Media Assistance Program (BMAP), Content Investment Grant (CIG)”,

вредност на донацијата / странска помош: 19.998,00 американски долари

датум на започнување: 20.12.2018 и датум на завршување: 19.06.2019

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews, Сараево, Босна и Херцеговина

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Мирослав Јовановиќ – СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

краен корисник: СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 19.998,00 американски долари

“Програм за медиска асистенција БАЛКАН (БМАП)”,

“Balkan Media Assistance Program (BMAP), Technology Investment Grant (TIG)”,

вредност на донацијата / странска помош: 24.860,00 американски долари

датум на започнување: 15.12.2018 и датум на завршување: 30.09.2019

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews, Сараево, Босна и Херцеговина

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Мирослав Јовановиќ – СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

краен корисник: СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 24.860,00 американски долари

“Подобрени услуги на бизнис организациите кои го поддржуваат МСП секторот”,

“Improved BSO’s services to MSMEs”,

вредност на донацијата / странска помош: 83.551,00 американски долари

датум на започнување: 01.02.2019 и датум на завршување: 01.11.2021

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Palladium International LLC, Branch Office Skopje

Асоцијација на стартап заедницата на Република Македонија СТАРТАП МАКЕДОНИЈА Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Дејан Алексов – Претседател на Асоцијација на стартап заедницата на Република Македонија СТАРТАП МАКЕДОНИЈА Скопје

краен корисник: Асоцијација на стартап заедницата на Република Македонија СТАРТАП МАКЕДОНИЈА Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 83.551,00 американски долари

“Подобрување на услугите за микро, мали и средни претпријатија од страна на организациите за бизнис поддршка”,

“Improved BSO’s services to MSMEs”,

вредност на донацијата / странска помош: 108.678,00 американски долари

датум на започнување: 01.02.2019 и датум на завршување: 31.01.2021

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Palladium International LLC, Branch Office Skopje

Фондација ЦЕЕД Македонија

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Ѓорѓи Кушевски – Оперативен директор на Фондација ЦЕЕД Македонија

краен корисник: Фондација ЦЕЕД Македонија

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 108.678,00 американски долари

“ИНКЛУЗИВНИ ИЗБОРИ: Овозможување на инклузивна изборна средина за гласачи со попреченост”,

“INCLUSIVE ELECTIONS: Enabling an inclusive election environment for voters with disabilities”,

вредност на донацијата / странска помош: 2.088.576,28 денари

датум на започнување: 06.03.2019 и датум на завршување: 28.02.2020

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

IFES DC International Foundation for Electoral Systems преку

Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Благица Димитровска – Претседател на Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива

краен корисник: Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 2.088.576,28 денари

“БМАП – Вклучување на граѓаните во новинарска содржина на 360 Степени 2”,

“BMAP – Engaging content grant for 360 Degrees 2”,

вредност на донацијата / странска помош: 19.760,00 американски долари

датум на започнување: 01.11.2019 и датум на завршување: 30.04.2020

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews – Сараево, Босна и Херцеговина

Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Васил Попетревски – Директор на Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

краен корисник: Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 19.760,00 американски долари

“Поблиску II”,

“Closer II”,

вредност на донацијата / странска помош: 19.998,00 американски долари

датум на започнување: 01.10.2019 и датум на завршување: 31.03.2020

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews – Сараево, Босна и Херцеговина

КОХА Продуцтион доо Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Лирим Дулови – Управител на КОХА Продуцтион доо Скопје

краен корисник: КОХА Продуцтион доо Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 19.998,00 американски долари

“Развој на нови бизнис услуги и подобрување и надградување на постоечките”,

“New business services development and improvement and upgrading of existing ones”,

вредност на донацијата / странска помош: 61.050,00 американски долари

датум на започнување: 01.11.2019 и датум на завршување: 31.03.2021

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Подружница на странска организација ПАЛАДИУМ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ЛЛЦ Скопје

Асоцијација на метална и електро индустрија МАМЕИ

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Марта Наумовска – Грнарова – Претседател на Асоцијација на метална и електро индустрија МАМЕИ

краен корисник: Асоцијација на метална и електро индустрија МАМЕИ

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 61.050,00 американски долари

“Проект на УСАИД за инклузија на Ромите”,

“Roma Inclusion Activity”,

вредност на донацијата / странска помош: 934.728,00 американски долари

датум на започнување: 11.01.2021 датум на завршување: 10.01.2024

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО Скопје

Здружение за јакнење и организирање на ромската заедница РОМАНО АВАЗИ Тетово

Здружение на граѓани РОМАВЕРЗИТАС Скопје

Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите РЕДИ Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Елвис Шаќири – Извршен директор на Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО Скопје

краен корисник 1: Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 557.328,00 американски долари

краен корисник 2: Здружение за јакнење и организирање на ромската заедница РОМАНО АВАЗИ Тетово

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 123.390,00 американски долари

краен корисник 3: Здружение на граѓани РОМАВЕРЗИТАС Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 130.800,00 американски долари

краен корисник 4: Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите РЕДИ Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 123.210,00 американски долари

“Проект на УСАИД Македонија / Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите”,

“USAID / North Macedonia Strengthening Resource Mobilization Activity”,

вредност на донацијата / странска помош: 6.428.379,00 американски долари

датум на започнување: 25.01.2021 датум на завршување: 24.01.2026

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Кардно Емергинг Маркетс САД, Лтд преку

Кардно Емергинг Маркетс САД, Лтд – Претставништво Скопје

Центар за развојни политики ИДЕАС ДеПо Скопје

Друштво за услуги „Консалтинг за стратешки развој“ доо – Скопје

Центар за економски анализи Скопје

Millennium Partners Consulting, LLC

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Гинка Доичева Капитанова – Проектен Директор – Кардно Емергинг Маркетс САД, Лтд – Претставништво Скопје

краен корисник 1: Кардно Емергинг Маркетс САД, Лтд – Претставништво Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 4.199.367,00 американски долари

краен корисник 2: Центар за развојни политики ИДЕАС ДеПо Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.364.565,00 американски долари

краен корисник 3: Друштво за услуги „Консалтинг за стратешки развој“ доо – Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 511.926,00 американски долари

краен корисник 4: Центар за економски анализи Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 128.687,00 американски долари

“Фокус на известувањето на медиумите за Пописот 2021”,

“Spotlight on the online media Census 2021 reporting”,

вредност на донацијата / странска помош: 7.499,00 американски долари

датум на започнување: 04.03.2021 и датум на завршување: 03.07.2021

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America преку ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

Фондација НВО Инфоцентар, Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Билјана Бејкова – Јошеска – Извршна директорка на Фондација НВО Инфоцентар, Скопје

краен корисник: Фондација НВО Инфоцентар, Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 7.499,00 американски долари

“Статистика не политика – Попис 2021”,

“Statistic Not Politics – Census 2021”,

вредност на донацијата / странска помош: 7.498,00 американски долари

датум на започнување: 22.02.2021 и датум на завршување: 21.06.2021

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute Inc, New York, United States of America преку ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ОД САД Подружница Скопје

Фондација НВО Инфоцентар, Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Билјана Бејкова – Јошеска – Извршна директорка на Фондација НВО Инфоцентар, Скопје

краен корисник: Фондација НВО Инфоцентар, Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 7.498,00 американски долари

„Инвестиции со општествено влијание во заедниците (ИОВЗ)“,

“Social Impact Investment in Communities (SIIC)”

вредност на донацијата / странска помош: 1.170.367,95 евра

датум на започнување: 10.06.2021 датум на завршување: 09.06.2025

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ, Скопје

Центар за поддршка на бизнисите ОМНИУМ КОУЧИН И ТРЕНИНГ ДООЕЛ Скопје

Даути Комерц Друштво за Производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Бесир Дерњани – Извршен директор на Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ, Скопје

краен корисник 1: Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ, Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 921.485,28 евра

краен корисник 2: Центар за поддршка на бизнисите ОМНИУМ КОУЧИН И ТРЕНИНГ ДООЕЛ Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 225.505,80 евра

краен корисник 3: Даути Комерц Друштво за Производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 23.505,80 евра

„Заедно за просперитетна заедница“,

“Together for a prosperous community”

вредност на донацијата / странска помош: 1.431.310,00 евра

датум на започнување: 10.06.2021 датум на завршување: 09.06.2025

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО Скопје

Здружение за јакнење и организирање на ромската заедница РОМАНО АВАЗИ Тетово

Здружение на граѓани РОМАВЕРЗИТАС Скопје

Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите РЕДИ Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Елвис Шаќири – Извршен директор на Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО Скопје

краен корисник 1: Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.189.060,00 евра

краен корисник 2: Здружение за јакнење и организирање на ромската заедница РОМАНО АВАЗИ Тетово

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 80.750,00 евра

краен корисник 3: Здружение на граѓани РОМАВЕРЗИТАС Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 80.750,00 евра

краен корисник 4: Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите РЕДИ Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 80.750,00 евра

“БМАП – Грант за инвестиции во технологија 3”,

“BMAP – Technology investment grant 3”,

вредност на донацијата / странска помош: 13.926,00 американски долари

датум на започнување: 01.10.2021 и датум на завршување: 31.12.2021

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews – Сараево, Босна и Херцеговина

Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Васил Попетревски – Директор на Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

краен корисник: Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 13.926,00 американски долари

“Програм за медиска асистенција БАЛКАН (БМАП)”,

“Balkan Media Assistance Program (BMAP), Technology Investment Grant (TIG)”,

вредност на донацијата / странска помош: 4.550,00 американски долари

датум на започнување: 01.10.2021 и датум на завршување: 31.01.2022

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Internews, Сараево, Босна и Херцеговина

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Мирослав Јовановиќ – СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

краен корисник: СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 4.550,00 американски долари

“Проект на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат”,

“USAID’s project on media literacy “YouThink”,

вредност на донацијата / странска помош: 4.420.000,00 американски долари

датум на започнување: 05.05.2021 и датум на завршување: 04.05.2026

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

МЕЃУНАРОДЕН БОРД ЗА ИСТРАЖУВАЊА И РАЗМЕНА ИНЦ. САД преку МЕЃУНАРОДЕН БОРД ЗА ИСТРАЖУВАЊА И РАЗМЕНА ИНЦ. САД – Подружница Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Дејан Докузовски – Законски застапник

краен корисник 1: МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 612.336,00 американски долари

краен корисник 2: ИНСТИТУТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СТУДИИ

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 659.344,00 американски долари

краен корисник 3: Младински образовен форум

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 498.088,00 американски долари

“Мониторинг, Евалуација и Учење (МЕЛ) Активности”,

“Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Activity”,

вредност на донацијата / странска помош: 747.746,00 американски долари

датум на започнување: 01.10.2021 и датум на завршување: 30.09.2026

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Индаго Дооел Скопје

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Боге Божиновски – Генерален Менаџер

краен корисник: Индаго Дооел Скопје

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 747.746,00 американски долари

“Обезбедување поддршка на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер”,

“PROVIDING SUPPORT TO THE AGENCY FOR PROTECTION OF THE RIGHT TO FREE ACCESS TO PUBLIC INFORMATION”,

вредност на донацијата / странска помош: 30.240,00 американски долари

датум на започнување: 01.01.2022 и датум на завршување: 30.06.2022

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

East West Management Institute

Асоцијација за демократска иницијатива – АДИ

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Лулзим Хазири – Извршен директор на Асоцијација за демократска иницијатива – АДИ

краен корисник: Асоцијација за демократска иницијатива – АДИ

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 30.240,00 американски долари

“ЗА НАШИТЕ СОСЕДИ И ПРИЈАТЕЛИ”,

“FOR OUR NEIGHBOURS AND FRIENDS”,

вредност на донацијата / странска помош: 131.000,00 денари

датум на започнување: 07.05.2022 и датум на завршување: 07.09.2022

кофинансиран од / донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементаторот) на проектот:

Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО Скопје

Стрип центар на Македонија -Велес

име на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот:

Ванчо Трајков – Извршен директор на Стрип центар на Македонија -Велес

краен корисник: Стрип центар на Македонија -Велес

со износ на доделени средства од Проектот во висина од: 131.000,00 денари

„Поддршка за развој на бизнис здруженија“

“Business Support Organizations-Champions“

вредноста на донацијата /странска помош: 799.995,93 американски долари

датум на започнување: 01.09.2022 година

датум на завршување: 31.08.2026 година

донација од: Американска агенција за меѓународен развој – USAID

име на спроведувачот (имплементатор) на проектот:

Друштво за услуги Консалтинг за стратешки развој ДОО – Скопје

име на одговорно лице за реализација на проектот: Кристина Хаџи-Василева – Управител

краен корисник: Друштво за услуги Консалтинг за стратешки развој ДОО – Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 799.995,93 американски долари

„Создаваме инфраструктура за активни и дарежливи заедници“

“Building Infrastructure for an Engaged and Giving Society Activity“

вредноста на донацијата /странска помош: 1.629.729,12 американски долари

датум на започнување: 20.09.2022 година

датум на завршување: 19.09.2027 година

донација од: Американска агенција за меѓународен развој – УСАИД

име на спроведувачот (имплементатор) на проектот:

1) Здружение Конект Скопје

2) Друштво за маркетинг и комуникации ИНДИГО ДООЕЛ Скопје

3) Фондација АПОЛОНИЈА Гевгелија

име на одговорно лице за реализација на проектот: Никица Кусиникова – Извршна директорка на Здружение Конект Скопје

краен корисник:

1) Здружение Конект Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.040.083,47 американски долари

2) Друштво за маркетинг и комуникации ИНДИГО ДООЕЛ Скопје

– износ на доделени средства од Проектот во висина од: 526.443,81 американски долари

3) Фондација АПОЛОНИЈА Гевгелија

– износ на доделени средства од Проектот во висина од: 63.201,84 американски долари

„Активност за антикорупција и интегритет“

“Anti-Corruption and Integrity Activity“

вредноста на донацијата /странска помош: 1.00.000,00 американски долари

датум на започнување: 19.12.2022 година

датум на завршување: 18.12.2023 година

донација од: Американска агенција за меѓународен развој – УСАИД

име на спроведувачот (имплементатор) на проектот:

1) ИФЕС ИНЦ. – Арлингтон, САД

2) Меѓународна фондација за изборни системи, Вашингтон, САД, Подружница во Република Македонија, Скопје

име на одговорно лице за реализација на проектот: Јоана Николета Цосма – Тим Лидер – Меѓународна фондација за изборни системи, Вашингтон, САД, Подружница во Република Македонија, Скопје

краен корисник: Меѓународна фондација за изборни системи, Вашингтон, САД, Подружница во Република Македонија, Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.00.000,00 американски долари

„Младите активно создаваат можности (ЈАКО)“

“Youth Actively Create Opportunities (YACO)“

вредноста на донацијата /странска помош: 6.999.998,33 американски долари

датум на започнување: 01.02.2023 година

датум на завршување: 31.01.2028 година

донација од: Американска агенција за меѓународен развој – УСАИД

име на спроведувачот (имплементатор) на проектот: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМИИТЕ ЗА ПОСИЛНИ ЗАЕДНИЦИ од САД, Подружница Скопје

име на одговорно лице за реализација на проектот: Небојша Мојсоски – Овластено лице на Подружницата

краен корисник: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМИИТЕ ЗА ПОСИЛНИ ЗАЕДНИЦИ од САД, Подружница Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 6.999.998,33 американски долари

„Граѓаните против корупција“

“Citizens against corruption”

вредноста на донацијата /странска помош: 4.798.478,07 американски долари

датум на започнување: 03.04.2023 година

датум на завршување: 02.04.2028 година

донација од: Американска агенција за меѓународен развој – УСАИД

име на спроведувачот (имплементатор) на проектот:

1)Македонски центар за меѓународна соработка

2) Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

3) Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС – Скопје4) Стопанска Комора на Македонија

5) Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА – ИРЛ Скопје

6) Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО Скопје

7) Здружение на граѓани Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје

име на одговорно лице за реализација на проектот: Александар Кржаловски – Директор

краен корисник:

1) Македонски центар за меѓународна соработка

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 1.751.209,17 американски долари

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 512.102,14 американски долари

Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС – Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 416.407,94 американски долари

4)Стопанска Комора на Македонија

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 499.998,48 американски долари

5) Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА – ИРЛ Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 655.310,00 американски долари

6) Друштво за аудио и видео продукција 360 Степени ДОО Скопје

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 501.167,61 американски долари

7) Здружение на граѓани Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје

– износ на доделени средства од Проектот во висина од: 417.291,72 американски долари

„Програм за медиска асистенција БАЛКАН (БМАП), Грантови за намалување на ризикот (РРГ)“

“Balkan Media Assistance Program (BMAP), Risk Reduction Grants (RRG)“

вредноста на донацијата /странска помош: 99.384,00 американски долари

датум на започнување: 01.08.2023 година

датум на завршување: 01.08.2024 година

донација од: УСАИД

име на спроведувачот (имплементатор) на проектот:

1) INTERNEWS – Sarajevo, Bosnia and Hercegovina

2) СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ

име на одговорно лице за реализација на проектот: Мирослав Јовановиќ – Управител на СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ

краен корисник: СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 99.384,00 американски долари

„Градење на подобра македонска заедница за е-трговија“

“Building Better Macedonian E-commerce Community”

вредноста на донацијата /странска помош: 34.445,00 американски долари

датум на започнување: 01.07.2023 година

датум на завршување: 31.07.2024 година

донација од: Американска агенција за меѓународен развој – УСАИД

име на спроведувачот (имплементатор) на проектот:

1) Друштво за услуги Консалтинг за стратешки развој доо – Скопје

2) Асоцијација за е-трговија на Македонија

име на одговорно лице за реализација на проектот: Нина Ангеловска – Претседател на Асоцијација за е-трговија на Македонија

краен корисник: Асоцијација за е-трговија на Македонија

износ на доделени средства од Проектот во висина од: 34.445,00 американски долари

