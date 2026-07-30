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Прес-конференција на министерот Андоновски и директорот на ДИЗ, Ангеловски

Андоновски и Ангеловски ќе ги промовираат новите електронски услуги на Државниот инспекторат за земјоделство

Македонија

30.07.2026

 Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски и директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, Ивица Ангеловски денеска ќе одржат прес-конференција по повод промоција на нови електронски услуги на Инспекторатот.

Во соопштението на Министерството за дигитална трансформација се наведува дека станува збор за две услуги –  уверение за квалитет – сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки и уверение за квалитет В1 – сертификат за извоз на вино.

Услугите се наменети за компаниите и отсега се достапни електронски преку Националниот портал за услуги – uslugi.gov.mk.

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