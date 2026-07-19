Театарот за деца и младинци со претставата за прифаќањето, различностите и идентитетот – „Која е Лорет“ вечерва на „Охридско лето“

Театар за деца и младинци

Театарот за деца и младинци од Скопје вечерва во рамки на драмската програма на Фестивалот „Охридско лето“ ќе ја изведе претставата „Која е Лорет“, работена по текст на Флоранс Кадије, во режија на Драгана Милошевски-Попова во центгарот за култура „Григор Прличев“ во 20 часот.

„Која е Лорет“ е претстава што го истражува прашањето на идентитетот и припадноста, отвора простор за разбирање на различностите и ја поттикнува публиката да го препознае и да го прифати другиот. Во фокусот на приказната е Лорет – девојче со Даунов синдром, кое не е дефинирано преку една особина, туку преку сите улоги што ги живее: ќерка и сестра, ученичка и пријателка, актерка, режисерка и сликарка… Таа е дете со соништа, таленти и емоции, кое го сака истото што го сака секое друго дете – да биде видено, прифатено и сакано.

Преку средбите со семејството, врсниците и со светот што ја опкружува, Лорет го поставува едноставното, но суштинско прашање: кои сме ние навистина и дали другите нè гледаат онакви какви што сме. Претставата ги повикува децата да размислуваат за тоа дека идентитетот не е една единствена карактеристика, туку мозаик од сè она што сме и што можеме да бидеме.

„Која е Лорет“ испраќа јасна порака дека прифаќањето се учи, дека различноста се живее и дека секое дете има право на свое место во светот. Со внимателно изграден театарски јазик и со емотивен пристап, претставата отвора важни прашања на начин разбирлив и близок за најмладата публика.

Во претставата играат: Ана Левајковиќ Бошков, Мики Анчевски, Винета Дамческа Мојаноска, Петар Стојанов, Анастасија Ласовска и Вања Стојановиќ.