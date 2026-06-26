Претставување на антологијата „Камен и земја“ пириредена од Иван Џепароски- вечерва поетско читање на СВП

Вечерва манифестацијата „Струшки вечери на поезијата“ ќе продолжи со поетско читање „Плејади“ и поетски портрети, како и меѓународно поетско читање „Кругови 2“ и „Ноќ без интерпункција“ со читање на поети застапени во антологијата приредена од Иван Џепароски – „Камен и земја“ и читање на поетите во конкуренција за наградата ЕНХАЛОН.

Утринава се одржа меѓународно поетско читање „Матине“ во предворјето на црквата „Света Богородица Перивлепта“ во Охрид и посета на знаменитостите на градот, а на прес-конференција беше прогласена Николина Андова Шопова за добитник на наградата „Браќа Миладиновци“ за 2026 година.

Во потесен избор од пет поетски книги влегоа „Меко трње“ од Марија Ангеловска (Скопје: ПНВ Публикации, 2026), „Во куќата“ од Николина Андова Шопова (Скопје: Бегемот, 2026), „Длабок простор“ од Зоран Анчевски (Скопје: Арс Ламина, 2026), „Првата ноќ и вториот рај“ од Сузана В. Спасовска (Скопје: Слово, 2026), и „Болна земја“ од Братислав Ташковски (Скопје: Матица македонска, 2026).

На годинешниот конкурс за наградата „Браќа Миладиновци“ 2026 година, организиран од НУМ „Струшки вечери на поезијата“, се пријавија 35 автори со вкупно 37 поетски книги објавени меѓу две фестивалски изданија, во период од 01.06.2025 до 01.05.2026 година.