31.10.2025
Петок, 31 октомври 2025
Откриен гроб со протома од коњ положен на страна кој датира од железното време на локалитетот Исар Марвинци

Култура

31.10.2025

Локалитетот Исар – Марвинци, Валандово, и оваа година продолжи да носи значајни археолошки откритија и да го збогатува македонското културно наследство.

Во рамки на истражувањата на римската некропола, беше откриена група гробови од II век, датирани преку монети со претстава на Македонскиот Коинон. Во сите нив, покојниците биле кремирани, согласно тогашните верувања и погребни обичаи, а во еден од гробовите беше пронајдена и сочувана дрвена подлога на која бил положен покојникот.

Особено откритие претставува гробот со протома од коњ, положен на страна, кој датира од железното време – стар најмалку 26 векови. Овој наод претставува редок и значаен доказ за погребните обичаи и симболичкиот свет на заедниците во долината на Вардар пред доаѓањето на Римјаните.

Истражувањето го раководеше м-р Јане Клековски, а стручното јадро на тимот го сочинуваа м-р Сања Битрак, Васил Николовски (НУ Археолошки музеј), како и археолозите Андриана Петковска и Игор Ширтовски.

