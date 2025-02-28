„Народен пратеник“ во режија на Егона Савин утре во МНТ

НАРОДЕН ПРАТЕНИК

Бранислав Нушиќ

Адаптација и режија: Егон Савин

Сценограф: Весна Поповиќ

Костимограф: Роза Трајческа Ристовска

Извршни продуценти: Виктор Рубен и Симона Угриновска

Превод: Загорка Поп-Антоска Андовска

Дијалектна адаптација на текст: Томислав Османли

Асистент на режисерот: Шенај Мандак

Избор на музика: Егон Савин

УЛОГИ:

Јеврем Прокиќ: Александар Микиќ

Даница, негова ќерка: Дарја Ризова

Срета: Тони Михајловски

Спиро, баџанак на Јеврем: Јордан Симонов

Спиројца: Тања Кочовска

Ивковиќ: Александар Михајловски со снимен глас

Народ: Дејан Стамчевски, Синан Ракип, Скендер Бериша, Зекирија Алим, Мирослав Атанасовски, Мартин Китановски, Хусеин Халили

Инспициент: Вукица Александрова

Суфлер: Мирослав Атанасовски

Лектор: Тодорка Балова

Раководител на маркетинг: Сандра Стојмирова

Раководител на финансии: Кристина Ацковска

Технички раководител: Гунтер Кубе

Координатор на технички служби: Ивица Урдаревиќ

Фотограф: Кире Галевски

Уредници на програмски каталог: Мила Анѓелковиќ и Ивана Јарчевска

Дизјанер на плакат: Зоран Кардула

Дизајнер на програмски каталог: Димитар Димитров

Инженер на светло: Даниела Атанасова

Светло мајстор: Горјан Темелкоски

Техничар на светло: Кристијан Блажевски

Тон мајстор: Александар Петровски

Реквизитер: Соња Крстевска

Гардеробери: Валентина Чонкова, Скендер Бериша и Елизабета Стамчевска

Шминкер и фризер: Бранка Пљачковска

Декоратери: Васил Мешковски, Дејан Стамчевски, Неџат Асан, Бурхан Муареми, Мартин Китановски, Ибрахим Рамановски, Нерхан Османовски, Хусеин Халили, Зекирија Алим, Дурмиш Сефер и Синан Ракиповски

Изведувачи на сценографијата: Татјана Христоска (раководител на работилници), Ангел Петровски (вајар), Дарко Дуковски (вајар), Зоран Миновски (бравар) и Илија Николовски (столар)