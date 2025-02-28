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28.02.2025
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Петок, 28 февруари 2025
Неделник

„Народен пратеник“ во режија на Егона Савин утре во МНТ

Култура

28.02.2025

НАРОДЕН ПРАТЕНИК
Бранислав Нушиќ
Адаптација и режија: Егон Савин

Сценограф: Весна Поповиќ
Костимограф: Роза Трајческа Ристовска
Извршни продуценти: Виктор Рубен и Симона Угриновска
Превод: Загорка Поп-Антоска Андовска
Дијалектна адаптација на текст: Томислав Османли
Асистент на режисерот: Шенај Мандак
Избор на музика: Егон Савин

УЛОГИ:
Јеврем Прокиќ: Александар Микиќ
Даница, негова ќерка: Дарја Ризова
Срета: Тони Михајловски
Спиро, баџанак на Јеврем: Јордан Симонов
Спиројца: Тања Кочовска
Ивковиќ: Александар Михајловски со снимен глас
Народ: Дејан Стамчевски, Синан Ракип, Скендер Бериша, Зекирија Алим, Мирослав Атанасовски, Мартин Китановски, Хусеин Халили

Инспициент: Вукица Александрова
Суфлер: Мирослав Атанасовски
Лектор: Тодорка Балова

Раководител на маркетинг: Сандра Стојмирова
Раководител на финансии: Кристина Ацковска
Технички раководител: Гунтер Кубе
Координатор на технички служби: Ивица Урдаревиќ

Фотограф: Кире Галевски
Уредници на програмски каталог: Мила Анѓелковиќ и Ивана Јарчевска
Дизјанер на плакат: Зоран Кардула
Дизајнер на програмски каталог: Димитар Димитров

Инженер на светло: Даниела Атанасова
Светло мајстор: Горјан Темелкоски
Техничар на светло: Кристијан Блажевски
Тон мајстор: Александар Петровски
Реквизитер: Соња Крстевска
Гардеробери: Валентина Чонкова, Скендер Бериша и Елизабета Стамчевска
Шминкер и фризер: Бранка Пљачковска
Декоратери: Васил Мешковски, Дејан Стамчевски, Неџат Асан, Бурхан Муареми, Мартин Китановски, Ибрахим Рамановски, Нерхан Османовски, Хусеин Халили, Зекирија Алим, Дурмиш Сефер и Синан Ракиповски
Изведувачи на сценографијата: Татјана Христоска (раководител на работилници), Ангел Петровски (вајар), Дарко Дуковски (вајар), Зоран Миновски (бравар) и Илија Николовски (столар)

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