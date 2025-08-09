Ликовна колонија „Галичник 2025“ од 12 до 18 август

Ликовна колонија Галичник

„Постмеморија – Одек на тишината“ е темата на годинашната Ликовна колонија „Галичник“ која по 36-ти пат ќе се одржи од 12 до 18 август во Галичник. Како што наведува организаторот, темата е инспирирана од истражувањата на Мериен Хирш, Алејда Асман, Ролан Барт и В.Г. Зебалд, „кои се занимаваат со тоа како трауматичните историски искуства, иако не се директно доживеани, се врежуваат во свеста и идентитетот на наредните генерации“.

Годинашните учесници ќе ја истражуваат неизговорената меморија, тишината како сведоштво и наследената болка како уметнички материјал, користејќи нови медиуми, архиви, звучни записи, гестови и визуелни фрагменти, се наведува во соопштението.

Учесници на ликовната колонија ќе бидат: Никола Радосављевиќ и Дејан Крстиќ од Србија, Красимир Терзиев и Калина Димитрова од Бугарија, Далиа Белосиноф од Грција, Мариа Анвандер и Клара Вит од Австрија, Ренеа Беголи од Косово, Лука Соудан од Холандија и македонските уметници Иванчо Талевски и Ана В’цкова.

Делата кои ќе бидат создадени на оваа сесија, заедно со продукцијата од претходната во 2024-та, ќе бидат изложени пред македонската јавност во ноември 2025 во Националната галерија – објект Мала станица. Изложбата ќе биде придружена со професионално изработен каталог кој ги документира уметничките процеси и концептите зад проектите.