 Skip to main content
17.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 17 јули 2026
Неделник

Чествување на 100 години од смртта на Крсте Мисирков во Македонскиот КИЦ во Софија

Култура

17.07.2026

По повод одбележувањето на 100-годишнината од упокојувањето на Крсте Мисирков, Македонскиот културно-информативен центар во Софија организира пригодно чествување посветено на една од најзначајните личности во македонската културна и национална историја.

Во рамките на програмата ќе се одржи предавањето: „Поетиката на националната идеја: книжевна интерпретација на „За македонцките работи“ од Крсте Мисирков“, на кое проф. д-р Анита Ангелевска и Гордана Гравчева-Ивановска, проф. по македонски јазик и книжевност, македонист и лектор ќе понудат книжевно-научно читање на капиталното дело на Мисирков, согледувајќи ги неговите поетички, културолошки и национални димензии.

Преку ова чествување, Македонскиот културно-информативен центар во Софија оддава почит на Крсте Мисирков – мислител, публицист и визионер, чие дело и по еден век останува темелна референца во афирмацијата на македонскиот јазик, култура и национална самобитност.

Поврзани вести

Култура  | 17.07.2026
Делата на Страхил Петровски се дел од една сериозна визуелна практика која инсистира на дисциплина, редукција и внатрешна концентрација, отворена изложбата „Архитектура на невидливото“ во Македонскиот КИЦ во Софија
Култура  | 13.07.2026
Македонскиот КИЦ во Софија отвора нови хоризонти за културна соработка
Култура  | 22.06.2026
Архивата како простор на меморија, отсуство и реинтерпретација