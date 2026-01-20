 Skip to main content
20.01.2026
Вторник, 20 јануари 2026
Технички проблем во системот за циркулација на водата во базен во хотел во Охрид: Четири лица пренесени во болница

20.01.2026

На 19.01.2026 во 17:31 часот во СВР Охрид е пријавено дека на базен во хотел во Охрид се почувствувал продорен мирис на хлор и зголемена пареа од базенот, по што четири лица добиле силна кашлица.

Тие биле пренесени и задржани во Општата болница во Охрид и се надвор од животна опасност.

Од преземените мерки е констатирано дека настанал технички проблем во системот за циркулација на водата, по што овластена фирма извршила замена на системот.

Се преземаат мерки за целосно расчистување и  документирање на настанот, по што ќе следува соодветна пријава.

