Се вратија пожарите

На територијата на државата денеска до 18 часот се регистрирани вкупно 12 пожари на отворен простор, од кои три се активни, еден е под контрола, а осум пожари се изгаснати.

Како што информираат од Центарот за управување со кризи (ЦУК), активни се пожарите во општина Пробиштип во атарот на село Плешинци кон село Стрмош каде гори ниска вегетација, грмушки и ниска шума, во општина Куманово во атарот на село Винце каде гори сува трева и во општина Петровец на потегот од село Горно Коњари кон село Винце каде гори сува трева, грмушки и шума.

Под контрола е ставен пожарот во општина Кавадарци – над депонијата во Росоман каде гореше сува трева, а изгаснати се пожарите во општина Могила помеѓу селата Српци и Беранци (жито), општина Велес – Бојаџиина Чешма (сува трева, трње и лозови насади), општина Струга – Генц Комерц (ниска вегетација и стрниште), општина Студеничани – с. Студеничани (ниска вегетација), општина Врапчиште – с. Неготино (сува трева), општина Струга – с. Делогожда (сува трева), општина Куманово – Споменик Костурница (сува трева и борова шума) и општина Гевгелија – на правецот од с. Миравци кон с. Петрово (сува трева