Кривични за две службенички од Струмица: Овозможиле легализација на спорна доградба

СВР Струмица поднесе кривична пријава против две службени лица од Општина Струмица поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, со што, според полицијата, овозможиле легализација на бесправна доградба и стекнување противправна имотна корист.

Кривичната пријава е поднесена против С.Р. (38), раководител на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште, и С.О. (61), овластен градежен инспектор во општината.

Според информациите од МВР, првопријавената издала одобрение за надградба на станбен објект иако претходно од страна на општинската градежна инспекција било донесено решение за негово отстранување. Притоа, како што се наведува, одобрението било издадено без да бидат побарани и проверени официјални податоци за евентуални неправилности поврзани со објектот.

Воедно, според пријавата, таа се потпишала и во полето предвидено за градоначалник.

Второпријавената, во својство на овластен градежен инспектор, не постапила согласно законските обврски откако било издадено одобрението за надградба. Наместо да предложи негово поништување и да ја провери законитоста на издадената документација, таа при контролен инспекциски надзор констатирала дека неправилности повеќе нема, ја запрела постапката и го поништила претходното решение за отстранување на бесправната доградба.

Со ваквите постапки, според полицијата, било овозможено легализирање на доградениот објект, со што на инвеститорот му била овозможена противправна имотна корист преку продажба на бесправно изградените станбени површини.

Против двете лица е поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство Струмица, а постапката за случајот продолжува.