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Неделник

Почнаа разговорите меѓу владините партнери за реконструкција на Владата

Македонија

19.06.2026

Процесот за најавената реконструкција на Владата се одвива преку тековни разговори со коалициските партнери, при што денес и утре се предвидени средби со политичките партии ЗНАМ и ВРЕДИ.

Од Владата посочуваат дека станува збор за рана фаза на процесот кој бара внимателен и одговорен пристап, поради што засега не се изнесуваат дополнителни детали во јавноста.

Оттаму додаваат дека јавноста ќе биде навремено информирана кога ќе бидат постигнати конкретни договори и дефинирани решенија.

Мицкоски со пораки за одговорност и работа на функционерите

Во меѓувреме, како непроменета позиција се посочуваат пораките на премиерот Христијан Мицкоски, кои ги упати на одбележувањето на 36-годишнината од ВМРО-ДПМНЕ во Струмица.

Тој тогаш нагласи дека внимателно ја следи работата на институциите и дека не е задоволен од одредени појави кај дел од функционерите кои, како што рече, се оддалечуваат од принципите на Владата.

Според него, постојат забелешки за недоволна достапност на дел од министрите и директорите, како и за недоволна поврзаност со секојдневните проблеми на граѓаните.

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