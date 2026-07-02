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Неделник

ДЗС се поднови со две нови теренски возила

Хроника

02.07.2026

ДЗС

Денеска, Стојанче Ангелов, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), присуствуваше при приемот на двете нови теренски возила што Дирекцијата ги набави преку иницијативата „Волонтер 2“ (VOLUnteer II), со поддршка и финансиска помош од Европската Унија и партнерските институции вклучени во проектните активности oд Грција.

Новите возила со 4×4 погон ќе се користат за интервенции при поплави, шумски пожари и други природни и техничко-технолошки катастрофи, како и за активности во рамки на прекуграничната соработка со партнерските институции.

Со оваа набавка се зајакнуваат оперативните капацитети и мобилноста на тимовите на ДЗС, со цел побрз и поефикасен одговор при вонредни состојби.

Инаку, проектот „Напредна рамка за намалување и управување со ризиците од поплави и други повеќекратни опасности“, (Interreg VI-A IPA Greece – North Macedonia 2021–2027), обезбеди поддршка од Европската Унија, за која ДЗС изразува благодарност како и до сите партнерски организации од Грција за нивниот придонес во зајакнувањето на капацитетите за цивилна заштита (Network Operational Support – Education of the Volunteers Associations and University of Macedonia).

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