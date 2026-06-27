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27.06.2026
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Сабота, 27 јуни 2026
Неделник

Два активни пожари до 14 часот

Хроника

27.06.2026

До 14:00 часот денеска се регистрирани вкупно 3 пожари на отворен простор, од кои два се активни, а еден е изгаснат, информираат од Центарот за управување со кризи

Активни пожари има во Општина Гази Баба, кај с. Трубарево, каде гори ниска вегетација и ниска шума и
Општина Липково, кај с. Опаје, каде се зафатени ниска вегетација и жито.

Изгаснат е пожарот во Општина Велес, на ул. „Димко Најдов“, каде горела ниска вегетација.

За заштита од пожари Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство донесе уредба со која се забранува влез во шуми од први јули до 31 август, односно шумите можат да се посетуваат само со претходно добиена дозвола.

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