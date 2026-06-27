„Поетско кафе“ со добитничката на „Златен венец“ на Струшките вечери на поезијата, Анеке Брасинга

„Поетски портрет“ на добитничката на „Златен венец“, холандската поетеса Анеке Брасинга, кој традиционално ќе се одржи во црквата „Света Софија“ во Охрид, денеска (27 јуни) е во фокусот на програмата на Струшките вечери на поезијата.

Публиката ќе има можност одблиску да се запознае со творечкиот опус на лауреатката, чие поетско дело зазема значајно место во современата светска книжевност.

Љубителите на пишаниот збор ќе имаат можност да присуствуваат и на традиционалното „Поетско кафе“ со добитничката на највисокото фестивалско признание, Брасинга.

Во рамки на денешната програма ќе се одржат и поетските читања „Современа македонска поезија 2“ и Меѓународното поетско читање „Созвучја“, на кои ќе настапат домашни и странски поети, продолжувајќи ја мисијата на фестивалот да биде место на различни поетски стилови и култури.

Јубилејните 65-ти Струшки вечери на поезијата почнаа во средата на 24 (јуни) со палење на фестивалскиот оган и читање на Константиновата Т`га за југ. Завршуваат во недела на (28 јуни) со традиционалното поетско читање „Мостови“ на Мостот на поезијата и врачување на највисоките фестивалски признанија „Златен венец“ на Анеке Брасинга од Холандија и „Браќа Миладиновци“ на Николина Андова Шопова.

Во рамките на фестивалската програма во понеделник ќе се одржи „Поетско матине“ во винарската визба „Тиквеш“ во Кавадарци