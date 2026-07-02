Ново странско финансирање до крајот на годинава, веќе се прибираат понудите

Ново финансирање од странство ќе се реализира до крајот на годината, но не пред септември, рече денеска министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска. За колкава сума станува збор, се уште не се знае, а понуди веќе се прибираат и ќе се избере најповолната.

Причината за странското финансирање, објасни Димитриеска-Кочоска, е за да се намали притисокот врз некои од домашните банки.