Николоски од Солун: Овој самит е порака дека Коридорот 10 ќе го градат сите земји на кои им припаѓа и ќе стане економски најзначаен во Европа

Почнуваме со изградба на брзата пруга на македонскиот дел од Коридорот 10 – проект што ќе ја промени реалноста во регионот и за превоз на патници и стока- рече заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски на Самитот за инвестиции во транспортот „Обезбедување раст и конкурентност преку поврзување“ што се одржува денеска во Солун.

Николоски, во дискусијата на панелот „Остварување на проширувањето на TEN-T: Приоритети на инфраструктурата и инвестициски предизвици во Западен Балкан“, потенцираше дека Коридорот 10 е најважниот економски коридор во Европа. Самитот, оцени, е порака дека Коридорот 10 ќе го градат сите земји на кои им припаѓа и ќе стане економси најзначаен во Европа.

Ја поврзува Европа целосно од пристаништето Пиреј во Атина па сè до Хелсинки во Финска, а ако го користиме паметно можеме целосно да ја промениме економијата во Југоисточна и Централна Европа. Ако бродовите се закотват овде во Солун или во пристаништето Пиреј во Атина, тоа е за 21 до 22 дена пократко отколку закотвувањето во Хамбург, Антверпен или каде било во северните пристаништа. Единствената причина зошто ова не се случува толку многу и толку често е затоа што е потребна поддршка, особено за железничката инфраструктура. И тука почетокот е добар. Веќе има брза железница меѓу Атина и Солун. Белград–Будимпешта е веќе завршена. Нашите колеги од Србија работат на делницата Белград–Ниш. Она што недостига е делот меѓу Ниш, Скопје и Солун. Од наша страна започнавме многу амбициозна програма – изградба на брза железница на целиот Коридор 10, од границата со Србија до границата со Грција, рече Николоски.

Тоа, потенцираше, ќе биде брза железница, за патничкиот сообраќај воозвите ќе се движат со брзина од 160 до 200 километри на час, а за карго или товарен сообраќај со 120 километри на час. Амбицијата е да се заврши за 5 години. Проектот ќе чини најмалку 2 милијарди евра. Финансирањето е обезбедено преку Договорот за стратешко партнерство што го потпишавме со Обединетото Кралство. Условите се многу поволни, што значи дека започнуваме оваа есен и мислам дека за не повеќе од 5 години ќе има брза железница која ќе можеме да ја користиме за карго, но и за патници, рече Николоски

Овој проект, нагласи, ќе ја промени целосно реалноста во регионот.Скопје–Солун ќе се патува за 1 час и 25 минути. Буквално, луѓето би можеле да дојдат овде на ручек и да се вратат дома. Скопје–Белград ќе биде 2 и пол часа, така што тоа е целосно, целосно поинаква реалност. И товарен воз од Атина ќе биде во Виена за помалку од 24 часа, а од Солун до Будимпешта за околу 12 до 14 часа, што е целосна промена на реалноста, рече Николоски.

На отворањето на Самитот се обратија европскиот комесар за транспорт и мобилност, Апостолос Цицикостас, Матеј Закоњшек, директор на Постојаниот секретаријат на Транспортната заедница, Марк Боуман, потпретседател за политика и партнерство во Европска банка за обнова и развој, Роберт де Грот, потпретседател на Европската инвестициска банка, претставници на приватниот сектор,…

Учесниците на самитот дебатираат како да се подобри координацијата на донаторите, да се зајакне подготовката на проекти, да се зголеми учеството на приватниот сектор и да се претворат приоритетите за поврзување во конкретни инвестиции.