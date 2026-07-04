Наскоро целосна синхронизација на нашиот со грчкиот национален гасовод

Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека очекува гасоводниот интерконектор со Грција да биде завршен во првата половина од следната година.

Во првата половина од следната година очекувам да биде готов, еве и да бидам чекор пооптимист, во првиот квартал од следната година очекувам да се синхронизира целосно нашиот национален со грчкиот национален гасовод. Веќе е објавен од страна на Номагас интерконекторот со Србија, така што сето тоа коешто ние го зборуваме, тоа се реализира и тоа го правиме со сопствени средства. Немаме кредит, немаме заем, немаме донација, немаме грант, немаме ништо, туку со домаќинско работење го правиме со сопствени средства, истакна Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање по поставување камен-темелник на изградба на затворен базен во ООУ „Ацо Шопов“ во Општина Бутел.

Тој додаде во тек се три нови проекти коишти се рестартираат – гасоводот којшто треба да ги поврзе Велес и Штип, гасоводот којшто треба да ги поврзе Гостивар со Кичево и една отсечка која ќе биде извлечена пред Тетово и којашто ќе влезе во Косово.

Понатаму оставаме на косовската Влада да одлучи дали ќе продолжи да ја развива на територијата на својата земја или нема да продолжи, тоа е нивна одлука, но наше е она коешто сме го разговарале да го направиме и тоа ќе го направиме – додаде премиерот.

И од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини вчера истакнаа дека гасоводниот интерконектор со Грција ќе биде завршен во текот на наредната година, во согласност со утврдените рокови и планови за реализација.

Во МЕРМС вчера се одржа средба на ресорната министерка Сања Божиновска, со извршниот директор на НОМАГАС АД Скопје, Недим Рама, и главната извршна директорка на грчкиот оператор на системот за пренос на природен гас ДЕСФА, Марија Сферуца.

На средбата биле разгледани тековните активности за изградба на интерконекторот на двете страни од границата, како и динамиката за реализација на договорните обврски.

Во фокусот на разговорите беше потврдената заедничка определба проектот да се реализира во согласност со утврдените рокови, преку интензивна координација меѓу институциите и операторите, со цел да се обезбеди нов, сигурен и диверзифициран пристап до природен гас за Македонија. На средбите беше потврдена заедничката оценка дека гасоводниот интерконектор ќе биде завршен во текот на наредната година, во согласност со утврдените рокови и планови за реализација – велат од МЕРМС.

На средбата меѓу министерката Божиновска и главната извршна директорка на ДЕСФА, Сферуца посебен акцент бил ставен и на регионалната иницијатива „Вертикален гасен коридор“, која, потенцираат од МЕРМС, претставува значајна можност за унапредување на енергетската поврзаност, зајакнување на сигурноста во снабдувањето и интеграција на националните пазари во пошироките европски енергетски текови.