Пукал сред Радовиш, убил куче-миленик

Полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Радовиш вчера го лишија од слобода Р.Л.(72) од Радовиш.

Според пријавеното, на 02.07.2026 околу 22:00 на ул. „Благој Мучето“ во Радовиш се слушнал истрел од оружје, по што на улицата било забележано усмртено куче.

По преземени мерки од страна на полициски службеници е утврдено дека во кучето пукал Р.Л., кој во службен разговор го признал делото, а од него е одземена и ловната пушка „застава м75“ со која го извршил делото, а која ја поседувал со дозвола.

Увид на местото е извршен од инспектор за храна и ветеринарство, ветеринарен лекар и екипа на ОВР Радовиш, при што е утврдено дека кучето е сопственост на Д.М. од Радовиш.

Известен е јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица и по документирање на случајот против Р.Л. ќе биде поднесена кривична пријава.