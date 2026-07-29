 Skip to main content
29.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 29 јули 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава за медиуми на претседателот на Владата, Мицкоски од посетата на Општина Делчево

Царинска управа: Со два милиони евра грант од ЕУ се воведуваат паметни граници – граничните терминали ќе бидат целосно автоматизирани

Економија

29.07.2026

Царинската управа започнува со имплементација на еден од најзначајните проекти за модернизација на граничната инфраструктура со којшто се воведуваат паметни системи за автоматизација на граничните терминали, за што се обезбедени грант средства од Европската унија во висина од два милиони евра. По претходно објавен јавен оглас потпишан е договор со изведувачот за набавка на опрема, со што се означува значаен прогрес на проектот чија имплементација треба да заврши до средината на наредната година.

Автоматизацијата на терминалите ќе овозможи значително побрз проток на стоки и намалување на времето на чекање и оперативните трошоци за економските оператори. Со замена на постојните рампи и ваги со нови дигитални системи поддржани со напредни аналитички видео камери  увозот, извозот и транзитот ќе се евидентира автоматски, за само неколку секунди по влезот на товарното моторно возило на царинскиот терминал.

Автоматските ваги и рампи ќе бидат директно поврзани со системот за видео надзор и за препознавање на регистарски таблички, за што во тек е постапка за набавка на софтвер – интегратор, со што ќе се овозможи поефикасна контрола и забрзан проток на легалната трговија во согласност со ЕУ стандардите. Воедно, примената на ваквите системи ќе овозможи и намалување на влијанието на човечкиот фактор, како една од алатките за ефикасна борба против криминал и корупција.

Поврзани вести

Балкан  | 25.07.2026
Вучиќ: САД привремено ги укинуваат царините за српската стока, очекуваме трајна стапка од 10 до 12 проценти
Сервиси  | 24.07.2026
Ако можете одложете го патувањето: Во понеделник наутро ќе штрајкуваат грчките цариници
Хроника  | 23.07.2026
Царинска управа: Запленет златен накит вреден 1,3 милиони денари, поднесена кривична пријава против едно лице