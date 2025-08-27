Седум мажи од Хрватска, Србија, БиХ и Црна Гора уапсени по масовна тепачка во Паг

Седум мажи од Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора се уапсени по физичка пресметка во кампот Повљана на островот Паг, Хрватска, која се случи во раните утрински часови на 24 август 2025 година.

По завршувањето на кривичната истрага во Полициската станица Паг, во одделот за прекршоци на Општинскиот суд во Задар биле приведени седуммина поради кршење на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Меѓу приведените се тројца хрватски државјани, двајца српски државјани и по еден државјанин на Црна Гора и Босна и Херцеговина, соопшти полицијата.