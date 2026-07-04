Пожар во едно од омилените летувалишта на Македонците во Грција

Под контрола е ставен пожарот што попладнево избувна во близина на Неа Каликратија на Халкидики, а од бројот 112 за итни случаи беше испратена порака до сите оние кои се наоѓаат во местата Амбелакија и Кипуполи да се евакуираат.

Во справувањето со огнената стихија, што беше во непосредна близина на домови, интервенираа 45 пожарникари со два пешадиски тима и 12 возила, помагаа волонтери и цистерни од периферијата, а од воздух се гаснеше со пет авиони и три хеликоптери.

Кусо пред 18 часот до жителите и оние кои се во близина на пожарот беше испратена порака од 112 да бидат во состојба на готовност, а 20 минути подоцна од оние кои се во Кипуполи и Амбелакија да се оддалечат кон Неа Каликратија.

Превентивно, противпожарен брод патролира долж крајбрежјето.